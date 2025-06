Travaux en Presqu'île à Lyon : un camion se retrouve coincé, Fabien Bagnon accuse la "désinformation"

Une vidéo partagée ce vendredi 13 juin sur le réseau social X relance la critique des nombreux aménagements en cours dans le centre de Lyon.

On y voit un camion de livraison peiner à négocier un virage très serré rue des Archers, au cœur de la Presqu'île, jusqu'à devoir monter sur le trottoir, bloquant la circulation. Sur la chaussée, un marquage jaune temporaire témoigne de la présence d’une zone de travaux, comme on en voit désormais à tous les coins de rue.

L’auteur de la publication, visiblement excédé, interpelle directement les responsables politiques : "Bravo l’amateurisme de nos élus ! Les camions ne peuvent circuler suite aux changements de sens de circulation ! La blague."

Il tague dans la foulée Fabien Bagnon, vice-président écologiste de la Métropole chargé des Mobilités, Grégory Doucet, maire de Lyon, ainsi que Pierre Oliver, maire LR du 2e, et Jean-Michel Aulas, tous deux critiques réguliers de la politique de circulation de l’exécutif vert.

La réponse ne s’est pas faite attendre. Dans un message sec publié dans la foulée, Fabien Bagnon dénonce une attaque injustifiée : "STOP à la désinformation ! Ce livreur n'a pas suivi la déviation indiquée et mise en place ce matin. Aucun amateurisme des ingénieurs et techniciens de voirie de la Métropole de Lyon. Merci de respecter leur professionnalisme et leur engagement au service des habitants."

Un message clair, mais sur les réseaux, les critiques continuent de pleuvoir, tant les usagers ont parfois du mal à suivre le rythme effréné des changements décidés par l’exécutif écologiste.