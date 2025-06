Fête de la musique à Lyon : un périmètre de sûreté mis en place en Presqu’île

La journée de samedi sera marquée par deux évènements importants à Lyon qui amèneront une forte affluence en Presqu’île. Il s’agit de la deuxième demi-finale de Top 14 entre Bordeaux-Bègles et Toulon qui se déroulera au Groupama Stadium et bien évidemment la Fête de la musique.

La Ville de Lyon annonce ce vendredi qu’elle sera "pleinement mobilisée, et ce, en appui du dispositif de sécurité déployé par la Préfecture du Rhône". Plus de 65 agents municipaux (policiers municipaux et agents de surveillance de la voie publique (ASVP)) seront notamment déployés avec également la mobilisation d’une vingtaine de véhicules "pour sécuriser les accès et fermer à la circulation les zones concernées". Un poste de commandement municipal (PC Crise) sera activé dès 14h ce samedi.

Afin d’encadrer les différents rassemblements prévus et prévenir les troubles à l’ordre public, plusieurs arrêtés municipaux ont été pris avec au bout l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique ou encore d’utiliser des feux d’artifice.

Un périmètre de sûreté sera également mis en place ce samedi à partir de 16h dans le secteur de la Presqu’île nord. Il coïncidera avec le début de la Zone à Trafic Limité ZTL. La circulation sera ouverte à tous jusqu’à 13 heures, l’accès sera réservé aux ayants droit ZTL de 13h à 16h avant une fermeture totale dès 16h. Les sorties et les entrées de parkings privés seront interdites. Six parkings publics resteront accessibles : LPA Hôtel de Ville, Indigo Pradel, LPA Cordeliers, LPA Bourse, LPA République, Indigo Bellecour.