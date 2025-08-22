Faits Divers

Lyon : une porte visée par des tirs d'arme à feu, les malfaiteurs mettent ensuite le feu à l'immeuble

C'est le nouveau modus operandi à la mode.

Plutôt qu'un règlement de comptes, les tentatives d'intimidation se succèdent dans l'agglomération lyonnaise. Après Vénissieux et Villeurbanne, c'est dans le 8e arrondissement de Lyon que des faits de cette nature se sont déroulés.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 3h du matin, une ou plusieurs personnes sont parvenues à s'infiltrer dans un immeuble de la rue de Montagny. Après avoir ouvert le feu à plusieurs reprises dans la porte d'entrée d'un appartement, elles ont mis le feu aux parties communes.

Le feu a été rapidement éteint mais les fumées générées ont incommodé trois habitants de l'immeuble, qui ont été hospitalisées.

Les tirs d'arme à feu, eux, n'ont fait aucune victime.

Une enquête a été ouverte. Elle devra évidemment s'intéresser à l'occupant de l'appartement ciblé, pour pouvoir comprendre ce qui a motivé des individus à vouloir lui faire la peur de sa vie.

15 commentaires
Laisser un commentaire

Déploiement le 22/08/2025 à 11:06

La gigantesque pieuvre des narcotrafiquants se déploie lentement mais sûrement, si rien est fait pour la stopper, nous serons demain tous asservis et la tête basse. La science fiction devient la réalité. Sombre tableau et pourtant très réaliste.

Signaler

C'est con ca le 22/08/2025 à 10:37

Eh ben alors le projet de gentrification du 8ème à du plomb dans l'aile? Quelle surprise! Tous les petits bobos pingres qui voulaient se faire du fric sur la misère humaine, j'espère qu'ils sont heureux de leur investissement.

Je connais bien cette rue, elle est remplie de cassos qui ne partiront jamais (le charme des logements sociaux et des HLM), le Franprix non loin est l'épicentre de la cassosserie, ne parlons pas du tabac en face qui quand on est blanc nous recevons comme message d'accueil : "Tu n'es pas le bienvenu ici." et pour finir la "boulangerie" toujours au même carrefour qui a deja fermée plusieurs fois pour des problèmes d'hygiènes ...

Vraiment beau de voir ce que les valeurs de "gauche" apportent à notre société, c'est d'autant plus beau quand cela ne m'impacte pas du tout et que je sais que des bobos souffrent de leur bêtise!

Signaler

Amen le 22/08/2025 à 10:16

Mettre le feu à un immeuble en pleine nuit , à 3 heures , avec tous les occupants qui dorment , démontre que ces abrutis ont une lentille à la place du cerveau.
Je n'irais pas jusqu'à dire que ce sont des animaux , car ce serait faire injure à ces derniers
Bien que les conséquences auraient pu être terribles , j'attends de voir leurs condamnations lorsqu'ils vont être jugés !

Signaler

C'est vrai... le 22/08/2025 à 09:53
johnny a écrit le 22/08/2025 à 09h32

Et pendant ceux temps la mairie plante des arbustes et pistes cyclables

... que les écolos sont capables de tout, même "planter" des pistes cyclables, dans tous les sens du terme :))

Signaler

johnny le 22/08/2025 à 09:32

Et pendant ceux temps la mairie plante des arbustes et pistes cyclables

Signaler

et encore une fois le 22/08/2025 à 09:09
Electeur EELV,., a écrit le 22/08/2025 à 08h33

Pour apaiser la situation, pourquoi ne pas obliger les propriétaires de la métropole à installer des portes blindées et ignifugés.

On t'enverra la note ,? hein c'est bon ?

Signaler

Réveillez vous le 22/08/2025 à 08:44
Pfuiiii a écrit le 22/08/2025 à 06h45

Et après ça, certains à la mairie continueront-ils à taxer le travail du jardinier Robin de "quasi-criminel" ? Ici, nous sommes face à une vraie attitude criminelle, en revanche... Mais silence-radio du côté des "autorités" !

Pour les autorités le mantra c est oui mais lesstreme drooaaate hein

Signaler

Electeur EELV,., le 22/08/2025 à 08:33

Pour apaiser la situation, pourquoi ne pas obliger les propriétaires de la métropole à installer des portes blindées et ignifugés.

Signaler

Chris696968 le 22/08/2025 à 08:31
Gui a écrit le 22/08/2025 à 07h25

La fameuse ville apaisée. Pourtant le 8eme n'est pas dépourvue de piste cyclable.

Effectivement, mais il n'y a pas encore de bacs à fleurs ni de toilettes publics non genres...

C'est sûrement la cause de ce "fait divers"....

Signaler

Oh le 22/08/2025 à 08:09

Les écolos vont mettre en place un atelier : comment avoir une aide de l'état pour une porte blindée et comment résister à un incendie ?

Signaler

Oh my God ! le 22/08/2025 à 07:57

Les bienfaits de la drogue et des règlements de compte ne se compte plus à Lyon. Ce nouveau modèle opératoire montre les avantages d'une immigration incontrôlée qui met à sac notre bon pays. Avis aux gauchos par qui nous devons cette destruction irremediable

Signaler

Lyon-Rebellion le 22/08/2025 à 07:41

Ville apaisée.....

Signaler

Gui le 22/08/2025 à 07:25

La fameuse ville apaisée. Pourtant le 8eme n'est pas dépourvue de piste cyclable.

Signaler

Pfuiiii le 22/08/2025 à 06:50

Un incendie criminel qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes, on parle d'enquêter sur la cible supposée du crime, mais pas un mot sur la recherche active des responsables de cet incendie...

Signaler

Pfuiiii le 22/08/2025 à 06:45

Et après ça, certains à la mairie continueront-ils à taxer le travail du jardinier Robin de "quasi-criminel" ? Ici, nous sommes face à une vraie attitude criminelle, en revanche... Mais silence-radio du côté des "autorités" !

Signaler

