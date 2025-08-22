Lyon : une porte visée par des tirs d'arme à feu, les malfaiteurs mettent ensuite le feu à l'immeuble

Plutôt qu'un règlement de comptes, les tentatives d'intimidation se succèdent dans l'agglomération lyonnaise. Après Vénissieux et Villeurbanne, c'est dans le 8e arrondissement de Lyon que des faits de cette nature se sont déroulés.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 3h du matin, une ou plusieurs personnes sont parvenues à s'infiltrer dans un immeuble de la rue de Montagny. Après avoir ouvert le feu à plusieurs reprises dans la porte d'entrée d'un appartement, elles ont mis le feu aux parties communes.

Le feu a été rapidement éteint mais les fumées générées ont incommodé trois habitants de l'immeuble, qui ont été hospitalisées.

Les tirs d'arme à feu, eux, n'ont fait aucune victime.

Une enquête a été ouverte. Elle devra évidemment s'intéresser à l'occupant de l'appartement ciblé, pour pouvoir comprendre ce qui a motivé des individus à vouloir lui faire la peur de sa vie.