Lyon : une banderole anti-police déployée à la Guillotière, une jeune femme dans le viseur des enquêteurs

A la Guillotière à Lyon, une banderole a ainsi été déployée place Gabriel Péri. On pouvait y lire "1312 ACAB Day, les violences de la police sont systémiques".
Selon nos informations, les forces de l'ordre ont été dépêchées sur place pour enquêter et retirer la banderole accrochée au deuxième étage d'un immeuble. Mais alors que les agents avaient placé une échelle pour s'en emparer, une personne cagoule et vêtue de noire apparaissait à une fenêtre et décrochait la bâche.
Les policiers ont ensuite fait irruption dans l'immeuble pour confronter la jeune femme de 24 ans, déjà connue de la justice. Après avoir récupéré la banderole, ils lui ont remis une convocation pour se présenter au commissariat dès lundi.
je suis bien d'accord : toutes les personnes "connues de la police", celles qui ont eu des amendes ou qui sont passées devant un tribunal, devraient être enfermées à vie !Signaler Répondre
On n'aurait plus de cyclistes sur les trottoirs ou d'excès de vitesse si la justice était systématiquement définitive !
La police nous protège ?Peut être (dans certains cas spécifiques)Signaler Répondre
Mais qui nous protège de la police ?
La banderole est-elle vraiment antipolice ?Signaler Répondre
Quand on voit les enregistrements des forces de l'ordre à Sainte Soline, on est bien obligé de reconnaitre qu'il y a un problème systémique de violence dans la police.
Je vois plutôt cette banderole comme un chaleureux encouragement à améliorer les choses.
Un beau message pour Noël, non ?
" déjà connue de la justice. " nous dit le texte.Signaler Répondre
Conclusion : si la justice avait fait son boulot elle n' aurait pas recommencé.
"ils lui ont remis une convocation pour se présenter au commissariat dès lundi. "Signaler Répondre
Ben oui comme si elle allait se pointer lundi au commissariat
Voilà les fans de LFI : personne connue de la justice.Signaler Répondre
Il faut lui dire que la police est là pour nous protéger, elle n'a peut-être pas encore compris, a moins qu'elle ne parle pas bien notre langue...Signaler Répondre
militante et connue de la justice, elle est donc sur son territoire, donc connue de toute la population locale donc elle ne se fera pas attaquer et n aura donc pas besoin de la police puisque elle a déjà ses protecteurs.'Signaler Répondre
Si la police est obligée de recourir à la violence c'est qu'ils y sont obligés par le risque que représentent les personnes qu'ils ont en face, risque pour les citoyens, la démocratie ou la police elle-même...Signaler Répondre
On n'est pas dans une dictature où la police sème la terreur parmi toute la population, au contraire elle essaie de défendre les honnêtes citoyens avec le peu de moyens qu'ils ont.
Dans ce cas ce sont juste des branleurs qui exercent la violence pour pouvoir continuer à se la couler douce sans rien faire.
En toute impunité parce qu’elle a des soutiens haut placés…. qui sont dans cette thématique !!!Signaler Répondre
C’est insupportable !
ouais c'est clair, la démocratie et la liberté d'expression sont totalement inadmissibles.Signaler Répondre
Selon cette agréable jeune femme, la police tue, sauf dans la soirée d un certain soir de novembre 2015???Signaler Répondre
il faut l’incarcérer et qu’elle passe les fêtes au gnoufSignaler Répondre