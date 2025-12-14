Lyon : une banderole anti-police déployée à la Guillotière, une jeune femme dans le viseur des enquêteurs

A la Guillotière à Lyon, une banderole a ainsi été déployée place Gabriel Péri. On pouvait y lire "1312 ACAB Day, les violences de la police sont systémiques".

Selon nos informations, les forces de l'ordre ont été dépêchées sur place pour enquêter et retirer la banderole accrochée au deuxième étage d'un immeuble. Mais alors que les agents avaient placé une échelle pour s'en emparer, une personne cagoule et vêtue de noire apparaissait à une fenêtre et décrochait la bâche.

Les policiers ont ensuite fait irruption dans l'immeuble pour confronter la jeune femme de 24 ans, déjà connue de la justice. Après avoir récupéré la banderole, ils lui ont remis une convocation pour se présenter au commissariat dès lundi.