Faits Divers

Lyon : une banderole anti-police déployée à la Guillotière, une jeune femme dans le viseur des enquêteurs

Lyon : une banderole anti-police déployée à la Guillotière, une jeune femme dans le viseur des enquêteurs
Lyon : une banderole anti-police déployée à la Guillotière, une jeune femme dans le viseur des enquêteurs - LyonMag

Ce samedi, l'ultra-gauche célébrait l'ACAB Day, puisque le 13/12 correspond à la position des lettres dans l'alphabet de l'acronyme de All Cops are Bastards.

A la Guillotière à Lyon, une banderole a ainsi été déployée place Gabriel Péri. On pouvait y lire "1312 ACAB Day, les violences de la police sont systémiques".

Selon nos informations, les forces de l'ordre ont été dépêchées sur place pour enquêter et retirer la banderole accrochée au deuxième étage d'un immeuble. Mais alors que les agents avaient placé une échelle pour s'en emparer, une personne cagoule et vêtue de noire apparaissait à une fenêtre et décrochait la bâche.

Les policiers ont ensuite fait irruption dans l'immeuble pour confronter la jeune femme de 24 ans, déjà connue de la justice. Après avoir récupéré la banderole, ils lui ont remis une convocation pour se présenter au commissariat dès lundi. 

Tags :

acab

Guillotière

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bien d'accord le 14/12/2025 à 12:52
oui-oui a écrit le 14/12/2025 à 11h47

" déjà connue de la justice. " nous dit le texte.

Conclusion : si la justice avait fait son boulot elle n' aurait pas recommencé.

je suis bien d'accord : toutes les personnes "connues de la police", celles qui ont eu des amendes ou qui sont passées devant un tribunal, devraient être enfermées à vie !
On n'aurait plus de cyclistes sur les trottoirs ou d'excès de vitesse si la justice était systématiquement définitive !

Signaler Répondre
avatar
Mont Monnet le 14/12/2025 à 12:41
French connection a écrit le 14/12/2025 à 11h41

Il faut lui dire que la police est là pour nous protéger, elle n'a peut-être pas encore compris, a moins qu'elle ne parle pas bien notre langue...

La police nous protège ?Peut être (dans certains cas spécifiques)
Mais qui nous protège de la police ?

Signaler Répondre
avatar
1936 le 14/12/2025 à 12:15

La banderole est-elle vraiment antipolice ?
Quand on voit les enregistrements des forces de l'ordre à Sainte Soline, on est bien obligé de reconnaitre qu'il y a un problème systémique de violence dans la police.
Je vois plutôt cette banderole comme un chaleureux encouragement à améliorer les choses.
Un beau message pour Noël, non ?

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 14/12/2025 à 11:47
mirou69 a écrit le 14/12/2025 à 10h03

il faut l’incarcérer et qu’elle passe les fêtes au gnouf

" déjà connue de la justice. " nous dit le texte.

Conclusion : si la justice avait fait son boulot elle n' aurait pas recommencé.

Signaler Répondre
avatar
Un sketch le 14/12/2025 à 11:47

"ils lui ont remis une convocation pour se présenter au commissariat dès lundi. "
Ben oui comme si elle allait se pointer lundi au commissariat

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 14/12/2025 à 11:46

Voilà les fans de LFI : personne connue de la justice.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 14/12/2025 à 11:41

Il faut lui dire que la police est là pour nous protéger, elle n'a peut-être pas encore compris, a moins qu'elle ne parle pas bien notre langue...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/12/2025 à 11:34

militante et connue de la justice, elle est donc sur son territoire, donc connue de toute la population locale donc elle ne se fera pas attaquer et n aura donc pas besoin de la police puisque elle a déjà ses protecteurs.'

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/12/2025 à 10:33

Si la police est obligée de recourir à la violence c'est qu'ils y sont obligés par le risque que représentent les personnes qu'ils ont en face, risque pour les citoyens, la démocratie ou la police elle-même...
On n'est pas dans une dictature où la police sème la terreur parmi toute la population, au contraire elle essaie de défendre les honnêtes citoyens avec le peu de moyens qu'ils ont.
Dans ce cas ce sont juste des branleurs qui exercent la violence pour pouvoir continuer à se la couler douce sans rien faire.

Signaler Répondre
avatar
Gerard et Roland de Lyon le 14/12/2025 à 10:28

En toute impunité parce qu’elle a des soutiens haut placés…. qui sont dans cette thématique !!!
C’est insupportable !

Signaler Répondre
avatar
LyonAvecBenito le 14/12/2025 à 10:23
mirou69 a écrit le 14/12/2025 à 10h03

il faut l’incarcérer et qu’elle passe les fêtes au gnouf

ouais c'est clair, la démocratie et la liberté d'expression sont totalement inadmissibles.

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 14/12/2025 à 10:07

Selon cette agréable jeune femme, la police tue, sauf dans la soirée d un certain soir de novembre 2015???

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 14/12/2025 à 10:03

il faut l’incarcérer et qu’elle passe les fêtes au gnouf

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.