Politique

Un milliard d'euros retiré à France 2030, le lyonnais Bruno Bonnell furieux

Un milliard d'euros retiré à France 2030, le lyonnais Bruno Bonnell furieux
Un milliard d'euros retiré à France 2030, le lyonnais Bruno Bonnell furieux - LyonMag

Ce samedi, la majorité sénatoriale a adopté un amendement qui annule les crédits destinés à France 2030 en 2026.

Soit une économie d'un milliard d'euros, qui empêchera la mission de verser des aides à l'innovation l'année prochaine.

De quoi provoquer la colère de son secrétaire général, l'ancien député macroniste du Rhône Bruno Bonnell.

L'ex-patron d'Infogrames a milité en amont pour que le Sénat ne lui sucre pas ce milliard nécessaire selon lui pour poursuivre le travail engagé pour la réindustrialisation, la recherche et l'innovation. "La stratégie de pause dans l'innovation va à rebours de l'histoire", dénonce-t-il dans le Figaro.

Bruno Bonnell peut d'ailleurs compter sur le soutien du sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus, qui estime que "la droite sénatoriale sacrifie l'avenir de la France" avec cette décision.

Une tentative de rabotage avait déjà eu lieu l'an dernier au Sénat, mais avait finalement capoté. Ce samedi, le vote a encore été serré, avec 185 voix pour et 155 contre.

Tags :

bruno bonnell

France 2030

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
drôle le 14/12/2025 à 12:57
on lui retire son casse croute a écrit le 14/12/2025 à 11h33

il etait moins revendicatif quand il a planté sa boite...

Ça se voit que vous n'êtes pas entrepreneur!

Signaler Répondre
avatar
Grup le 14/12/2025 à 12:54

bonnell dont le fait d'armes principal a été de couler Infogrammes - puis de vivre de l'argent public

Signaler Répondre
avatar
Fabi le 14/12/2025 à 11:39

1 milliard carrément, alors que nous recherchons 40 milliards d’économies pour cette année, c’est déjà ça !!!!

Signaler Répondre
avatar
on lui retire son casse croute le 14/12/2025 à 11:33

il etait moins revendicatif quand il a planté sa boite...

Signaler Répondre
avatar
Quand on n' est pas dynamique le 14/12/2025 à 11:14

On me dit que le programme dans son démarrage a été un peu lent, a peiné à dépenser, multiplie les comités d évaluation

A force de manque de dynamisme , on peur croire qu il n y a pas besoin de tant d argent .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.