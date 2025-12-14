Un milliard d'euros retiré à France 2030, le lyonnais Bruno Bonnell furieux

Soit une économie d'un milliard d'euros, qui empêchera la mission de verser des aides à l'innovation l'année prochaine.

De quoi provoquer la colère de son secrétaire général, l'ancien député macroniste du Rhône Bruno Bonnell.

L'ex-patron d'Infogrames a milité en amont pour que le Sénat ne lui sucre pas ce milliard nécessaire selon lui pour poursuivre le travail engagé pour la réindustrialisation, la recherche et l'innovation. "La stratégie de pause dans l'innovation va à rebours de l'histoire", dénonce-t-il dans le Figaro.

Bruno Bonnell peut d'ailleurs compter sur le soutien du sénateur écologiste du Rhône Thomas Dossus, qui estime que "la droite sénatoriale sacrifie l'avenir de la France" avec cette décision.

Une tentative de rabotage avait déjà eu lieu l'an dernier au Sénat, mais avait finalement capoté. Ce samedi, le vote a encore été serré, avec 185 voix pour et 155 contre.