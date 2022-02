Un parrainage obsolète (mais valide ?) à Emmanuel Macron : le cadeau d’adieu de Bruno Bonnell

Sur le site regroupant les signatures d’élus pour les candidats à la présidentielle 2022, on retrouve en effet celui de Bruno Bonnell, en faveur du Président de la République sortant.

Il y est référencé comme député de la 6e circonscription du Rhône. Sauf que Bruno Bonnell n’est plus parlementaire villeurbannais. Au 31 janvier, il a dû rendre son écharpe puisqu’il a été nommé secrétaire général pour l'investissement par le gouvernement. Et depuis, la 6e circonscription est orpheline d’un député. Et elle le restera jusqu’aux élections législatives en juin prochain.

On peut donc se demander comment le Conseil constitutionnel a pu valider ce jeudi, quatre jours après la fin officielle du mandat de Bruno Bonnell, le parrainage probablement réalisé et envoyé avant qu’il ait appris sa nomination pour gérer France 2030.

Le bulletin sera-t-il supprimé ou restera-t-il en vigueur pour permettre à Emmanuel Macron de prétendre à un second mandat ? Ce dernier n'est pas franchement à un ou deux parrainages près, mais plusieurs candidats le sont et apprécieraient probablement que les règles soient les mêmes pour tout le monde.