"Revenir au droit commun" : Emmanuel Macron confirme vouloir réformer la loi PLM

Et ça, le gouvernement cherche à le modifier pour 2026. Depuis des mois déjà, des parlementaires s'attèlent à proposer un texte afin de le voter avant l'été 2024 afin qu'il puisse entrer en vigueur dès les prochaines municipales.

Ce mardi soir, Emmanuel Macron a confirmé son attachement à réformer la loi Paris-Lyon-Marseille (PLM). Interrogé sur les municipales à Paris et l'éventuelle candidature de Rachida Dati sa ministre de la Culture, il a bifurqué sur le mode de scrutin : "La seule chose que je veux pour Paris, c'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant qu'à Amiens, Besançon ou ailleurs, et donc que le gouvernement puisse décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille pour revenir au droit commun".

Emmanuel Macron et les macronistes vont donc tenter de permettre aux électeurs lyonnais de changer leurs habitudes. Aujourd'hui, un habitant du 2e arrondissement vote pour les candidats du 2e arrondissement et élit le maire du 2e. Ce sont tous les élus d'arrondissements envoyés au conseil municipal qui, ensuite, voteront entre eux pour désigner le maire central.

Demain, l'objectif est que chaque électeur puisse voter directement pour le maire de Lyon.

Un premier texte imaginé par le président des députés Renaissance à l'Assemblée nationale Sylvain Maillard aurait dû être soumis au vote fin 2023. Mais la loi Immigration a repoussé l'échéance.