Nouveau mode de scrutin pour les municipales à Lyon : la proposition de loi présentée d’ici le printemps ?

La proposition de loi qui vise à modifier le mode de scrutin pour les prochaines élections municipales pourrait être présentée devant l’Assemblée Nationale d’ici au printemps, affirme BFM Paris Ile-de-France.

Le texte est actuellement travaillé par les députés Sylvain Maillard et David Amiel.

Le vote en première lecture pourrait intervenir d’ici cet été.

Pour rappel, la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille) confère un statut électoral particulier aux trois villes découpées en arrondissements. Contrairement à toutes les autres communes en France qui élisent leur maire directement, les habitants de Paris, Lyon et Marseille votent pour le maire de leur arrondissement, et non pas pour le maire de la ville qui est lui élu par les conseillers municipaux des arrondissements.

Le changement pourrait s'opérer dès les élections municipales de 2026.