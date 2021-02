Vénissieux : les élections municipales et métropolitaines validées par la justice

La justice avait été saisie par Farid Ben Moussa, colistier du député LREM du Rhône Yves Blein candidat à la mairie, pour dénoncer des irrégularités qui se seraient, d’après lui, produites lors des élections municipales de Vénissieux ainsi que lors des élections métropolitaines sur la circonscription Portes du Sud. Ce recours visait à annuler le scrutin et rendre inéligible Michèle Picard, la maire PCF de Vénissieux, réélue avec 40,02% des voix.

"J’ai toujours été sereine dans ce dossier. Aujourd’hui la justice me donne raison. L’équipe municipale est sérieuse, responsable et appliquée dans l’exercice de ses missions au service de la ville et des Vénissians", a réagi Michèle Picard dans un communiqué.