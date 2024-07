Lutte anti-expulsion ou vengeance ? La mairie de Vénissieux face à ses incohérences

Lola et Sarah, une mère et sa fille, sont en pleine tourmente à Vénissieux. Étant chacune locataires d'un appartement, elles ont reçu toutes deux un dernier avis avant expulsion, leur intimant de quitter leur logement avant ce vendredi 26 juillet à 12h, sous peine de voir la force publique intervenir.

Si Lola et Sarah ont en effet des dettes à honorer, ce qui interpelle, c'est le traitement inhabituel de la mairie de Vénissieux et de la SACOVIV à leurs égards.

En effet, la maire communiste Michèle Picard, habituellement reconnue pour ses efforts visant à contrer les expulsions, n'a cette fois-ci pas hésité à signer ces arrêtés pour faire expulser la mère et sa fille.

De même, son adjoint Pierre-Alain Millet, président de la SACOVIV, semble agir à l'encontre de ses convictions affichées. Pour rappel, la SACOVIV est un bailleur social détenu majoritairement par la ville de Vénissieux (75 %).

Michèle Picard et Pierre-Alain Millet sont souvent en première ligne des mouvements anti-expulsion, participant à des manifestations et à des tables rondes pour dénoncer ce procédé. Millet, en particulier, alimente un site internet, levenissian.fr, où il publie des dizaines d’articles pour dénoncer les expulsions sans relogement. La Ville de Vénissieux, depuis plus de 10 ans, tente de faire interdire les expulsions sur sa commune.

En effet, chaque année, la mairie engage des recours systématiquement retoqués par le tribunal administratif de Lyon à la demande de la préfecture du Rhône. Le but de ces actions est de montrer l’opposition de la mairie à cette pratique, bien que ces démarches n'empêchent pas les expulsions de se produire à terme.

Malgré de nombreux recours déposés par les deux habitantes de Vénissieux, le bailleur social reste inflexible.

Alors, pourquoi ce volte-face envers cette famille ? Selon des proches de Lola et Sarah, la ville et la SACOVIV insisteraient sur cette expulsion en raison d'antagonismes personnels et politiques. Mère et fille ont en effet engagé dans le passé des poursuites contre Pierre-Alain Millet et Michèle Picard pour divers conflits. Serait-ce une vengeance personnelle déguisée ?

Quoi qu'il en soit, les actions de la mairie de Vénissieux et de la SACOVIV envers cette famille détonnent avec leur politique habituelle. Cette expulsion pose en effet de sérieuses questions sur les motivations réelles derrière cette incohérence politique apparente et sur l'intégrité des principes prônés par ces dirigeants locaux.

*Les prénoms ont été modifiés