Fusillade sur le parking de KFC à Vénissieux : une dispute entre automobilistes ?

On en sait plus sur la fusillade qui a coûté la vie à un homme de 25 ans ce dimanche 5 décembre sur le parking du KFC Lyon Moulin-à-Vent, à Vénissieux. Selon les premiers éléments, une altercation aurait éclaté entre les occupants de deux véhicules qui se suivaient : une Renault Clio et une Citroën C3, arrivés sur le parking aux alentours de 16h.

D’après les témoignages sur place, une dispute violente a éclaté entre le conducteur de la Clio et les deux hommes présents dans la C3, rapporte Le Progrès. L’échange aurait dégénéré en une bagarre, avant que l’automobiliste de la Clio ne sorte une arme de poing et ne fasse feu à plusieurs reprises. Les deux victimes, nées en 1999 et originaires de Vénissieux et Saint-Fons, ont été grièvement blessées. L’une d’elles a succombé à ses blessures dans la soirée, l'autre homme se trouve toujours dans un état grave. Les deux victimes étaient très connus des services de Police, précise l'AFP.

Le tireur, qui a pris la fuite à bord de sa voiture, est activement recherché par la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), en charge de l’enquête.

"Les investigations se poursuivent désormais sous les qualifications de meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée, afin de permettre d’identifier les auteurs de ces faits et déterminer les circonstances et mobiles de ce passage à l’acte", nous précise le parquet de Lyon.