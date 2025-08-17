Le Secours populaire organise une journée à Paris pour les enfants de Lyon qui n’ont pas la chance de partir en vacances

Le mercredi 20 août prochain, près de 500 enfants du département du Rhône, qui n’ont pas la chance de partir en vacances, pourront bénéficier d’une journée spécialement dédiée pour eux. Organisée par le Secours populaire depuis 1979, la "Journée des oubliés des vacances" va permettre à ces jeunes de se rendre à Paris.
"Chaque année en France, un enfant sur trois ne connaît pas les joies d’un départ en vacances. Cette année encore, les familles les plus précaires sont fortement touchées par l’inflation et doivent renoncer à leurs vacances. À l’occasion des 80 ans du Secours populaire français, la Journée des Oubliés des Vacances devient la Journée de OUF et se déroule Paris où 500 enfants et bénévoles profiteront d’un moment fort en émotion", écrit le Secours populaire.
Plusieurs activités sont prévues. Le matin, les bénéficiaires visiteront le musée du Quai Branly. Dans l’après-midi, un karaoké géant et des ateliers créatifs seront organisés sur le Champ de Mars. Les 500 enfants rhodaniens auront ensuite la possibilité de s’initier au sport et de rencontrer des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques. La journée se terminera par un concert grâce à l’invitation du NRJ Music Tour.
À noter que 10 enfants de nationalité ukrainienne participeront à cette journée. Ils seront accueillis à Lyon du 13 au 21 août.
Je suis d'accord j'aurais plutôt vu une excursion au vert plutôt que dans une ville polluée. Puis le Champs de Mars ... ils ont virés les zonards drogués j'espère avant d'amener les gosses?Signaler Répondre
On oublie aussi très souvent les gosses pauvres de campagne pour ne parler que des urbains.
Etre pauvre à la campagne est souvent plus dur que dans les zones urbaines car il n'y a rien dans certains coins. Déjà la vie de tous les jours est compliquée, devoir prendre le bus scolaire à 6h le matin pour être au collège lycée à 8h. Pas spécialement de club pour des activités extrascolaires, peu ou pas de médiathèques ou de cinés.
On passe des milliards pour la politique de la ville et on oublie les campagnes.
Super ! Amusez vous bien les enfants !Signaler Répondre
Il y a plus rien à faire au parc de la tête d’or…et ailleurs non plus dans l’agglomération lyonnaise !Signaler Répondre
Et l'année prochaine, en cas de réduction budgétaire, les enfants de Vénissieux pourront partir en vacances au Mas du Taureau, découvrir le savoir-faire local, les meilleures adresses, se faire des amis :)Signaler Répondre
Je suis dubitatif sur le fait d'emmener des enfants de la métropole... dans la capitale ! Ne vaudrait-il pas mieux les emmener en montagne ou sur les bords du lac du Bourget ou d'Annecy ? Bref de leur faire découvrir un milieu vraiment différent ?Signaler Répondre
moi petite pas de vacances et pas de secours populaire ! du coup il allait au parc de la Tête d Or tous les jours ! je le connais par cœur ! c était bienSignaler Répondre