Le Secours populaire organise une journée à Paris pour les enfants de Lyon qui n’ont pas la chance de partir en vacances

Le mercredi 20 août prochain, près de 500 enfants du département du Rhône, qui n’ont pas la chance de partir en vacances, pourront bénéficier d’une journée spécialement dédiée pour eux. Organisée par le Secours populaire depuis 1979, la "Journée des oubliés des vacances" va permettre à ces jeunes de se rendre à Paris.

"Chaque année en France, un enfant sur trois ne connaît pas les joies d’un départ en vacances. Cette année encore, les familles les plus précaires sont fortement touchées par l’inflation et doivent renoncer à leurs vacances. À l’occasion des 80 ans du Secours populaire français, la Journée des Oubliés des Vacances devient la Journée de OUF et se déroule Paris où 500 enfants et bénévoles profiteront d’un moment fort en émotion", écrit le Secours populaire.

Plusieurs activités sont prévues. Le matin, les bénéficiaires visiteront le musée du Quai Branly. Dans l’après-midi, un karaoké géant et des ateliers créatifs seront organisés sur le Champ de Mars. Les 500 enfants rhodaniens auront ensuite la possibilité de s’initier au sport et de rencontrer des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques. La journée se terminera par un concert grâce à l’invitation du NRJ Music Tour.

À noter que 10 enfants de nationalité ukrainienne participeront à cette journée. Ils seront accueillis à Lyon du 13 au 21 août.