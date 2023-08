Le Secours populaire du Rhône organise la "Journée des oubliés des vacances"

Comme chaque été, le Secours Populaire oeuvre pour qu’un maximum de jeunes puissent partir en vacances, et prévoit cette année d’emmener 900 personnes au parc animalier et d’attractions le PAL, près de Moulins dans l’Allier. L’organisation à but non-lucratif noue en cette occasion un partenariat avec le parc d’attractions.

Cette année, l’opération "Journée des oubliés des vacances" emmène 100 personnes de plus que l’année dernière, selon le communiqué de l’association. Cette dernière dit s’adresser aux "familles fortement touchées par l’inflation", qui doivent "renoncer à leurs vacances", à travers une initiative qui dure depuis maintenant 44 ans.

Deux départs et 16 cars sont prévus au total, les mercredi 23 et jeudi 24 août prochains, jours durant lesquels les participants auront aussi droit à un peu de vacances.

Alors que l’initiative est principalement destinée aux enfants issus de familles n’ayant pas les moyens de partir en vacances, le Secours populaire précise que les 900 personnes comprennent également des familles et des personnes isolées.