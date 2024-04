Lyon parmi les villes les moins accueillantes au monde !

Lyon a pourtant l’habitude de prendre de bonnes places dans les classements. C’était sans compter sur cette enquête réalisée par le site d’apprentissage de langues Preply. Ce dernier a décidé de s’intéresser aux villes les plus et les moins accueillantes au monde.

Toronto au Canada s’adjuge la première place des villes les plus ouvertes aux touristes. Viennent ensuite Sydney en Australie, Édimbourg en Écosse, Manchester en Angleterre ou encore New York aux États-Unis.

Le classement inverse nous emmène au Ghana, plus précisément à Accra qui serait la ville la moins accueillante au monde. On retrouve également dans ce tableau Lyon qui prend la 10ème place. La sympathie du personnel au sein de la capitale des Gaules est notamment en cause. Les autres villes les moins ouvertes du monde sont Marrakech au Maroc, Kuala Lumpur en Malaisie, Mumbai en Inde ou encore Rio de Janeiro au Brésil.

Parmi les autres critères pris en compte : le pourcentage de visiteurs revenant dans la ville en question après un premier voyage réussi, le bien-être général des habitants ou encore l’acceptation de la diversité.

On se souvient que Preply avait déjà fait de Lyon la ville la plus impolie de France avec des comportements à améliorer comme le fait d’être absorbé par son téléphone en public et ne pas dire "merci" au conducteur à la sortie des transports en commun.