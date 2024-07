Lyon retrouve des couleurs au classement des meilleures villes étudiantes de France

Qui arrive en tête cette année du classement des meilleures villes étudiantes de France ? Il s’agit à nouveau de Montpellier qui décroche la très jolie moyenne de 99/121. Selon le palmarès dévoilé ce mercredi par le magazine L’Etudiant, Rennes et Toulouse complètent le podium avec des notes respectives de 94/121 et 90/121.

Comme l’année dernière, 13 indicateurs ont été pris en compte, notamment l’évolution du nombre d’étudiants sur 10 ans, la densité de l’offre de formation, l’offre de logement, l’accès à la santé, le prix des transports…

Sur les 47 villes analysées par le magazine L’Etudiant, Lyon gagne des places par rapport à l’année dernière où elle était en dehors du Top 10 à la 11e place. En 2024, la capitale des Gaules est 6e ex aequo avec Angers, Strasbourg et Besançon avec la moyenne de 85/121.

"Troisième plus grande métropole et deuxième aire urbaine de France, Lyon est connue pour ses monuments, sa gastronomie et la variété de ses paysages. Comptant près de 180 000 étudiants et neuf campus universitaires, c’est la deuxième ville la plus importante de notre classement après Paris et devant Lille. Un pass culture à destination des étudiants existe depuis une dizaine d’années. Pour 18 euros, les étudiants bénéficient de quatre entrées dans des établissements culturels durant l’année. Des tarifs spécifiques sont également mis en place pour les transports en commun", commente le magazine L’Etudiant.

Dans le détail, Lyon obtient les notes suivantes : 19/20 pour l’attractivité, 15/20 pour la formation, 22/30 pour la vie étudiante, 20/41 pour le cadre de vie et 9/10 en ce qui concerne l’emploi.

Parmi les points faibles de la ville selon L'Etudiant : l’offre de logement (2/10), la qualité de l’air (4/10), la santé (5/10) et la densité de l’offre de formation (5/10).