Fermeture du CRA de Lyon ? Décision attendue cette la semaine

Les bâtonniers lyonnais se sont exprimés ce lundi au tribunal administratif de Lyon sur les conditions de rétention des personnes au centre de rétention administrative 2 de Lyon (CRA 2), demandant la fermeture de ce lieu.

Ces derniers, représentés par l’avocat Franck Heurtrey avocat et président de la commissions des droits de l’Homme et la vice-bâtonnière Sara Kebir, ont évoqué que la dignité des personnes retenues au sein du CRA était remise en cause et qu’il fallait mettre fin à ces violations des libertés fondamentales.

Ils dénoncent un accès réduit à une zone d’autonomie, une absence d’intimité, une absence de prise en charge psychologique, ainsi qu’un manque d’accès aux soins et à la nourriture, provoquant une fragilité physique et psychologique chez les détenus.

"Nous considérons aujourd’hui que ce centre de rétention ne permet pas de respecter la dignité, quel que soit le profil des retenus. Ces personnes sont en situation irrégulière, elles vont être éloignées de nos frontières. Il est à notre sens inutile de rajouter des conditions déplorables. Ce centre ne peut pas être une zone de non-droit, en dehors des clous de la République. C’est intolérable", déclare Me Franck Heurtrey

Le Dr Thomas Millot, ayant exercé pendant 5 ans au sein de ce centre, décrit un lieu ultra-sécurisé, avec des caméras, des barbelés, un véritable centre de détention qui reprend les codes de l’univers carcéral.

"Ce qui a été voulu et conceptualisé, c’est véritablement un univers carcéral, ce qui implique pour le CRA de Lyon Saint-Exupéry, des conditions de détention totalement déshumanisantes. Mais nous pensons, de notre côté, que c’est le fonctionnement même de ce CRA qui pose un problème", continue Me Franck Heurtrey.

Le représentant de l’Etat, lui évoque le rejet par le ministère pour irrecevabilité et affirme que leur rôle est d’assurer la sécurité de tous. "Beaucoup de citoyens aimeraient avoir accès à ces soins", rétorque-t-il, provoquant des réactions dans la salle d’audience.

La décision sera rendue dans quelques jours.