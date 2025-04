April dépasse ses objectifs et s’enracine dans le 6e arrondissement de Lyon

Trois semaines après avoir quitté ses anciens locaux de la rue de la Villette, April a investi l’immeuble Next, situé entre les Brotteaux et la Part-Dieu, ancien siège de Framatome. "Un quartier sympa, plus lumineux, dans un immeuble avec de l’art à chaque étage", a résumé ce lundi 7 avril son président Éric Maumy lors d’un point presse. Ce déménagement de 1000 collaborateurs depuis Vivier Merle vers ce nouveau site "pensé comme un lieu de vie et de travail" accompagne une trajectoire économique dynamique.

Un an après le lancement de son plan stratégique Spring 27, le groupe revendique "avoir atteint tous les objectifs de croissance qu’il s’était fixé". April annonce un chiffre d’affaires de 860 millions d’euros, en progression de 36 %, dont 7 % en organique. Le volume de primes négocié atteint 1,9 milliard d’euros et les encours sous gestion 16 milliards d’euros.

Les quatre grandes lignes de marché – assurance de personnes, IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers), santé des expatriés, épargne et gestion de patrimoine – sont toutes en croissance. La santé des expatriés progresse de 9 %, l’assurance dommage de 24 %, et la branche épargne et gestion de patrimoine, consolidée par le rachat de DLPK, s’impose désormais comme le troisième pilier du groupe.

"Sur les 36 %, 7 % d’organique, c’est le reflet du moteur de la boîte", a insisté Éric Maumy. En 2024, April a franchi un cap à l’international, avec 21 % du chiffre d’affaires réalisé hors de France, notamment grâce à l’acquisition du courtier britannique Lexham, spécialiste de l’assurance deux-roues.

Autre chantier stratégique : l’unification des systèmes d’information au niveau mondial, prévue pour 2025. Le groupe met également en avant sa transformation digitale, avec 140 millions d’euros investis entre 2023 et 2026, dont le déploiement de projets d’intelligence artificielle. En 2025, 400 recrutements sont prévus, principalement dans les métiers du digital, de la relation client et de l’IT.

April, dont le capital est aujourd’hui détenu à 65 % par le fonds KKR, reste fortement ancré à Lyon. "On est français, fiers de l’être, et implantés à Lyon. On veut devenir un acteur européen de taille mondiale", a résumé Éric Maumy. Le groupe vise un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en 2027, tout en assurant que "l’ambition est bien au-delà."