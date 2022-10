Lyon : APRIL va quitter son siège historique fin 2024

Mais c’est bien son siège historique qu’APRIL va délaisser prochainement. Le courtier grossiste a annoncé avoir pris la décision de transférer son siège social au 12 rue Juliette Récamier dans le 6e arrondissement de Lyon, à la frontière entre la Part-Dieu et les Brotteaux.

Les équipes prendront possession de ces nouveaux locaux à la fin de l’année 2024. APRIL vante un immeuble "conçu pour répondre à ses attentes en matière de qualité de vie des équipes, de travail collaboratif et d’engagements environnementaux. Ce futur siège ouvert sur la ville sera doté d’un rooftop de 1 500 m2, offrant une vue panoramique sur Lyon. Les espaces seront dimensionnés pour accueillir l’ensemble des équipes lyonnaises, les collaborateurs des autres sites français et internationaux de passage ainsi que les partenaires et clients du groupe, notamment au sein de son hub digital APRIL X".

"Au cœur de notre projet, nos 2 300 collaborateurs forment un collectif engagé au service de nos clients et de nos partenaires. Nous poursuivons ensemble l’ambition d’écrire une nouvelle page de la longue histoire d’APRIL, en réinventant aujourd’hui notre modèle d’organisation et nos espaces de travail avec le nouveau siège du groupe, et en nous affirmant un peu plus encore comme une entreprise qui prend soin du futur de ses clients et de ses collaborateurs", réagit dans un communiqué Eric Maumy, président du groupe APRIL.

Ce déménagement se fait alors qu'APRIL a instauré en début d'année un nouvel accord de télétravail sur l’ensemble de ses métiers, y compris la relation client et le commerce.