Lyon : APRIL entre les mains de KKR pour près de 2,5 milliards d’euros

Le fonds d’investissement américain KKR a pris le contrôle d’APRIL pour une somme comprise entre 2 et 2,5 milliards d’euros. Le courtier en assurances basé à Lyon appartenait jusqu’à présent à un autre fonds, CVC, qui l’avait acquis en 2019 pour 900 millions d’euros.

Ce dernier a annoncé un "partenariat stratégique de long terme" avec KKR, qui devient donc actionnaire majoritaire d’APRIL. Deux autres fonds ont participé aux enchères (PAI et Cinven) mais les Américains se sont montrés les plus convaincants.

"APRIL a été créé il y a 35 ans par Bruno Rousset, un entrepreneur visionnaire. A l’issue d’une formidable collaboration avec CVC Capital Partners, nous avons redonné au groupe ses couleurs d’origine et avons l’ambition de perpétuer l’histoire de cette magnifique entreprise et d’en faire un champion français d’envergure mondiale. Nous allons écrire ce nouveau chapitre avec l’équipe dirigeante, nos 2 300 collaborateurs et KKR, au bénéfice de nos partenaires et de nos clients assurés", déclare Eric Maumy, président du groupe APRIL.

Avec un chiffre d’affaires de 544 millions d'euros en 2021, le groupe APRIL a finalisé sa transformation avec plus d’un an d’avance sur ses objectifs. "Fort de cette trajectoire ascendante et de sa position de champion français de la distribution d’assurance, le groupe a décidé de réhausser ses ambitions et de se donner les moyens de devenir un acteur de dimension mondiale", indique-t-il dans un communiqué de presse.

Avant cette opération, APRIL avait enclenché le déménagement à venir de son siège. De la Part-Dieu, il passera à la rue Juliette-Récamier aux Brotteaux fin 2024.