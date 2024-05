Les maires de Lyon et Villeurbanne appellent au droit de vote de tous les étrangers

Une cinquantaine de responsables politiques français ont signé la Déclaration pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, lancée fin avril par le réseau européen VRAR.

Les maires de Lyon Grégory Doucet (Les écologistes) et de Villeurbanne Cédric Van Styvendael (PS) font partie des signataires aux côtés d'Anne Hidalgo (Paris), Eric Piolle (Grenoble), Benoît Payan (Marseille) ou encore Johanna Rolland (Nantes).

"En tant que villes, nous estimons que la migration ne reflète pas un état d'urgence, mais que c’est un phénomène naturel et récurrent dans l'histoire de l’humanité. Les villes, en particulier, sont des destinations pour l'immigration et, en tant que première et immédiate entité démocratique, elles sont mises au défi de garantir la participation citoyenne des personnes qu’elles accueillent", exposent-ils.

COMMUNIQUE DE PRESSE

66% des français sont favorables au droit de vote des https://t.co/qbPllBs9UO.

Plusieurs maires dont @Anne_Hidalgo signent la déclaration du réseau européen VRAR dont fait partie le Collectif français @jysuisjyvote avec le soutien de @AnvitaFr pic.twitter.com/ULff7lxNjp — J'y suis j'y vote (@jysuisjyvote) May 6, 2024

"En tant que ville signataire, nous sommes heureux d’accueillir ceux qui ont adopté la nationalité de notre pays, mais nous ne voulons pas que d’autres soient exclus d'une participation égale à la vie démocratique dans notre communauté en raison de leur passeport. Les citoyens titulaires d'un passeport de l'UE ont été actifs en tant qu'électeurs et élus depuis plus de 25 ans. Le droit de vote pour toute la population d’une même ville renforce la cohésion sociale, l'identité de cette ville et notre démocratie. La participation de tous est la réponse démocratique aux nationalismes et aux discriminations", indiquent les édiles signataires.

Pour rappel, seuls les étrangers en situation régulière et issus d'un pays de l'Union européenne peuvent voter aux élections locales et européennes en France.