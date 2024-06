"On vous enverra la copie d'écran de SNCF Connect" : passe d'armes entre Oliver et Doucet sur un voyage en Autriche

Une semaine complète que le maire va passer en Autriche, avec une délégation composée de ses adjointes Sonia Zdorovtzoff et Sylvie Tomic, mais aussi la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot.

Les écologistes iront notamment à Vienne et à Linz, "visiter le port fluvial qui est l'un des plus inspirants d'Europe. On va y chercher de l'inspiration pour notre port fluvial" de Gerland a précisé Grégory Doucet.

Ce déplacement programmé a été l'occasion pour Pierre Oliver (LR) de réclamer des précisions, et de tancer son adversaire écologiste sur la durée du voyage et surtout le mode de transport utilisé pour s'y rendre.

"Puisque vous vous intéressez à mes déplacements, sachez que je suis venu ce matin en vélo. Et que je repartirai aussi en vélo ce soir, comme à peu près tous les jours, s'agaçait Grégory Doucet. (…) J'ai déjà eu l'occasion de démontrer que ma parole était respectée. Je prendrai bien le train pour aller en Autriche, comme les autres membres de la délégation".

Quant aux dates de retour qui différaient selon les sources communiquées aux conseillers municipaux, il revenait à l'adjointe chargée des Relations internationales Sonia Zdorovtzoff d'expliquer que la délégation quittera l'Autriche le 21, mais que le trajet en train est tellement long qu'elle arrivera à Lyon le 22.

"Pour les horaires, on vous enverra la copie d'écran de SNCF Connect", lançait Grégory Doucet à Pierre Oliver, en guise de conclusion épicée.