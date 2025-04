"Il s’est auto-désigné" pour les municipales à Lyon : Pascal Blache torpille Pierre Oliver

C’est autour d’un café dans le 6e arrondissement lyonnais que plusieurs élus se retrouvaient. Tous ces élus avaient un point commun : soutenir complètement le potentiel futur candidat aux municipales de 2026, Jean-Michel Aulas. "On a très vite compris que c’était une chance pour Lyon qu’il soit candidat. Tout d’abord parce qu’il a une réputation déjà bien construite, mais également parce qu’il a une grande capacité de rassemblement", a évoqué Pascal Blache, maire de cet arrondissement.

Lors de cette réunion, Pascal Blache (Horizons), Emmanuel Hamelin (Horizons), Christian Termoz-Mazan, Hervé Brun, Isabelle Burtin ainsi qu’Olivier Bouzard étaient présents. Se sont rajoutés également Alexandre Vincendet et huit autres élus, tous au soutien de l’homme d’affaires. Des prises de paroles qui s’enchainaient sans réellement douter de la candidature de l’ex-président de l’OL.

"Il ne pourra pas gagner s’il reste seul, c’est suicidaire"

Au bout de quelques minutes, la candidature de Pierre Oliver chez Les Républicains a été mise sur la table. "Il s’est auto-désigné (…) Il est parti en campagne tout seul, sans l’investiture de LR. Le problème pour lui, c’est que de plus en plus de Républicains se rangent derrière Jean-Michel Aulas", a lancé Pascal Blache. L’idée chez certains élus de droite est de présenter aux municipales une candidature unique car le doute plane sur un possible rassemblement des forces de gauche juste avant les élections.

Et pour ceux présents autour de la table, les ambitions de JMA auraient primé sur celles du candidat de 32 ans. "Pierre Oliver nous rejoindra obligatoirement s’il sent qu’il y a une même ambition de se réunir autour d’une seule personne. Il ne pourra pas gagner s’il reste seul, c’est suicidaire", estime Christian Termoz-Mazan, 1er adjoint du 6e arrondissement, tout en rappelant que ce ralliement auprès de Jean-Michel Aulas n’a rien à voir avec l’élu LR en lui-même.

Le temps de la réflexion pour Jean-Michel Aulas

Pour l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, la décision de se présenter ou non aux municipales 2026 devrait être prise avant l’été. L’homme de 76 ans rencontrerait ces derniers temps plusieurs élus de droite afin de prendre la température, de s’entourer de plusieurs hommes politiques et de définir un potentiel programme.