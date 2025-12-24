Faits Divers

Près de Lyon : blessé par balles, il cherche de l'aide au commissariat

Drôle de visite ce mardi matin reçue par les policiers du commissariat de Vaulx-en-Velin.

Un homme blessé par balles a été déposé peu après 9h devant le bâtiment et a sollicité l'aide des forces de l'ordre.

Très défavorablement connue de la justice, la victime présentait des blessures dans le dos et aux jambes. Prise en charge, elle a été hospitalisée.

Une enquête a été ouverte pour comprendre dans quelles circonstances s'est déroulée la fusillade.

Moctoribo le 24/12/2025 à 14:02

Qq a eu pour Noel en cadeau un pistolet et il l’a essayé..

Hellopoto le 24/12/2025 à 14:01
Wallah, la police tue ! a écrit le 24/12/2025 à 13h12

Encore une occasion manquée de laisser cette racaille se faire finir sur le trottoir. Et qui va payer les frais pour remettre sur pied celui qui dans 6 mois ira caillasser ses sauveurs ?

De passage mais ça fait des années que jte vois geindre et jouer les outrées. j'imagine que t'as fait le vide autour de toi et que les réseaux sont ton exutoire. Petit conseil poto d'un de tes lecteurs occasionnel en ces périodes de fêtes Prends soin de toi, on ne badine pas avec la santé mentale

Hellopoto le 24/12/2025 à 13:50
Free France a écrit le 24/12/2025 à 12h15

Qui va payer ?

Celle là tu dois la sortir souvent au restau;-)

Aaaaaaa le 24/12/2025 à 13:15

Et malgré tout les policiers ont du tout essayer pour le sauver et prévenir les secours

Wallah, la police tue ! le 24/12/2025 à 13:12

Encore une occasion manquée de laisser cette racaille se faire finir sur le trottoir. Et qui va payer les frais pour remettre sur pied celui qui dans 6 mois ira caillasser ses sauveurs ?

:( le 24/12/2025 à 12:59

Une enquête a été ouverte pour comprendre dans quelles circonstances s'est déroulée la fusillade = deal du shit. Pas besoin de me remercier c'est cadeau.

Catalan le 24/12/2025 à 12:58

Évidemment il ́ a aucune idée de qui peut lui en vouloir.

J6 le 24/12/2025 à 12:49

A laisser sur le trottoir, le froid ça endolorie

Logique le 24/12/2025 à 12:22

c'est vrai qu'il aurait dû allez a la boulangerie ou chez le coiffeur sa aurait été plus logique que d'aller au commissariat.

l'état pas gère le 24/12/2025 à 12:17
Connor McLeod a écrit le 24/12/2025 à 11h55

Le genre à être en première ligne pour les insultes et à les caillasser en temps "normal".
Bizarrement ils sont bien sympas maintenant.

Oui, c'est bizarre dans quelques jours ils vont lancer des mortiers sur les FDO et bruler des voitures 😉 La France de micron le zéro !
Au fait, qui va payer les soins? Les cons-tribuables bien sur🤔

Free France le 24/12/2025 à 12:15

Qui va payer ?

Ex Précisions le 24/12/2025 à 12:13
Connor McLeod a écrit le 24/12/2025 à 11h55

Le genre à être en première ligne pour les insultes et à les caillasser en temps "normal".
Bizarrement ils sont bien sympas maintenant.

C'est clair, c'est aussi le genre de type à balancer des feux d'artifice sur le commissariat en temps normal...
Ils n'ont pas de quoi le coffrer maintenant qu'ils le tiennent ?

Connor McLeod le 24/12/2025 à 11:55

Le genre à être en première ligne pour les insultes et à les caillasser en temps "normal".
Bizarrement ils sont bien sympas maintenant.

