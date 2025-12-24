Près de Lyon : blessé par balles, il cherche de l'aide au commissariat

Un homme blessé par balles a été déposé peu après 9h devant le bâtiment et a sollicité l'aide des forces de l'ordre.
Très défavorablement connue de la justice, la victime présentait des blessures dans le dos et aux jambes. Prise en charge, elle a été hospitalisée.
Une enquête a été ouverte pour comprendre dans quelles circonstances s'est déroulée la fusillade.
