Elle voyage sans billet dans le train : à Lyon, elle s'enferme dans les toilettes avant de frapper un policier

Dans un train entre Nice et Paris, une quadragénaire avait tenté d'échapper aux contrôleurs. Puisqu'elle n'avait pas de billet, elle s'était réfugiée dans les toilettes lorsque le train était arrivé à Lyon. Sauf que les contrôleurs avaient exigé qu'elle sorte, et elle avait refusé de s'exécuter.

La police avait pris le relais. Furieuse, la passagère sans titre de transport avait d'abord craché dans la direction des fonctionnaires avant d'en frapper un.

Face aux juges, la prévenue a tenu un discours offensif, déclarant regretter de ne pas avoir tapé plus fort sur le policier comme le rapporte l'agence PressPepper.

Elle a écopé de 6 mois de prison avec sursis et devra indemniser les quatre policiers malmenés lors de son interpellation à hauteur de 1300 euros.