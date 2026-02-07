Elle voyage sans billet dans le train : à Lyon, elle s'enferme dans les toilettes avant de frapper un policier

Judiciaire

Une femme âgée de 42 ans a été récemment jugée au tribunal judiciaire de Lyon. Les faits reprochés remontent au mois de novembre, lorsqu'elle avait frappé un policier dans un train.

Dans un train entre Nice et Paris, une quadragénaire avait tenté d'échapper aux contrôleurs. Puisqu'elle n'avait pas de billet, elle s'était réfugiée dans les toilettes lorsque le train était arrivé à Lyon. Sauf que les contrôleurs avaient exigé qu'elle sorte, et elle avait refusé de s'exécuter.

La police avait pris le relais. Furieuse, la passagère sans titre de transport avait d'abord craché dans la direction des fonctionnaires avant d'en frapper un.

Face aux juges, la prévenue a tenu un discours offensif, déclarant regretter de ne pas avoir tapé plus fort sur le policier comme le rapporte l'agence PressPepper.

Elle a écopé de 6 mois de prison avec sursis et devra indemniser les quatre policiers malmenés lors de son interpellation à hauteur de 1300 euros.

Justice mon c... le 07/02/2026 à 15:26

6 mois avec sursis, c'est zéro.

Indemnisations : c'est juste l'article 700 pour rembourser une partie des frais d'avocat. Donc rien dans la poche des policiers.

Et pas sûr que cette racaille paiera.

Conclusion : la justice n'est pas à la hauteur

