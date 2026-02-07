Il manque d'écraser un policier puis prend la fuite près de Lyon : un chauffard récidiviste condamné

Deux faits lui étaient reprochés. Les premiers remontent au 29 septembre dernier à Condrieu. Alors que la police municipale lui demande de s'arrêter pour procéder à un contrôle, l'individu avait opéré une manoeuvre de recul, manquant d'écraser un fonctionnaire.

Une course-poursuite s'était alors engagée, mais le chauffard prenait trop de risques et les forces de l'ordre avaient décidé de le laisser s'enfuir, non sans avoir relevé sa plaque d'immatriculation au préalable.

Quatre jours plus tôt, se sachant recherché, l'homme tentait à nouveau d'échapper à un contrôle dans la Loire.

Jugé à Lyon, il a écopé de 6 et 3 mois de prison avec sursis pour ces deux refus d'obtempérer. Son permis de conduire a été annulé, et il aura l'interdiction de le repasser pendant 6 mois.