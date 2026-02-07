Il manque d'écraser un policier puis prend la fuite près de Lyon : un chauffard récidiviste condamné

Deux faits lui étaient reprochés. Les premiers remontent au 29 septembre dernier à Condrieu. Alors que la police municipale lui demande de s'arrêter pour procéder à un contrôle, l'individu avait opéré une manoeuvre de recul, manquant d'écraser un fonctionnaire.
Une course-poursuite s'était alors engagée, mais le chauffard prenait trop de risques et les forces de l'ordre avaient décidé de le laisser s'enfuir, non sans avoir relevé sa plaque d'immatriculation au préalable.
Quatre jours plus tôt, se sachant recherché, l'homme tentait à nouveau d'échapper à un contrôle dans la Loire.
Jugé à Lyon, il a écopé de 6 et 3 mois de prison avec sursis pour ces deux refus d'obtempérer. Son permis de conduire a été annulé, et il aura l'interdiction de le repasser pendant 6 mois.
Aucune sanction réelle ! C'est un encouragement à recommencer.Signaler Répondre
Que faut-il faire en France pour aller en taule ?Signaler Répondre
Mm les récidivistes dangereux n’y vont pas
il doit être terrifié par notre justice implacableSignaler Répondre
Arrêté par la police municipale pour être passé à un feu orange, masqué par un bus.Signaler Répondre
Pas de verbalisation, simplement un rappel : « Faites attention à l’avenir ».
Comme quoi, derrière un uniforme il n’y a pas un stéréotype, mais un être humain.
Intelligent… ou bête, comme dans toutes les professions.
Les préjugés, ça s’arrête là où commence la réalité.
Mais quelles grosses peines ! recommence dans moins d'un an !Signaler Répondre
" si t’es en règle et que ta commis aucune infraction tu va te prendre des amendes donc autant s’en fuir " (je reprends les "propos " bourrés de fautes).Signaler Répondre
Pouvez-vous développer votre troll ou votre "argumentation" avec du factuel et des sources ? Ou c'est trop minable pour en ajouter et s'enfoncer davantage ?
Lamentable.Signaler Répondre
En même temps, quand on lit ton pseudo, on sait déjà …Signaler Répondre
En meme temps tous le monde sais que quand tu te fait contrôler par la police municipale même si t’es en règle et que ta commis aucune infraction tu va te prendre des amendes donc autant s’en fuir … je pense que c’est pour ça que les juges ont était clément avec lui … c’est compréhensible..Signaler Répondre
Ce petit ange a eu peur de se faire tuer, nos juges l'ont bien comprisSignaler Répondre
c est trop sévère 2 condamnations 9 mois avec sursis.Signaler Répondre
Du sursis ??? Histoire de donner une nouvelle chance à ce "jeune" un peu turbulent ? La justice est vraiment en-dessous de tout !Signaler Répondre
Du sursis pour la tentative de meurtre sur policier et 2 délits de fuite ??Signaler Répondre
Votez bien !