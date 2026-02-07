Judiciaire

Il manque d'écraser un policier puis prend la fuite près de Lyon : un chauffard récidiviste condamné

Au tribunal correctionnel de Lyon, un homme dangereux au volant a été jugé et condamné.

Deux faits lui étaient reprochés. Les premiers remontent au 29 septembre dernier à Condrieu. Alors que la police municipale lui demande de s'arrêter pour procéder à un contrôle, l'individu avait opéré une manoeuvre de recul, manquant d'écraser un fonctionnaire.

Une course-poursuite s'était alors engagée, mais le chauffard prenait trop de risques et les forces de l'ordre avaient décidé de le laisser s'enfuir, non sans avoir relevé sa plaque d'immatriculation au préalable.

Quatre jours plus tôt, se sachant recherché, l'homme tentait à nouveau d'échapper à un contrôle dans la Loire.

Jugé à Lyon, il a écopé de 6 et 3 mois de prison avec sursis pour ces deux refus d'obtempérer. Son permis de conduire a été annulé, et il aura l'interdiction de le repasser pendant 6 mois.

Justice mon c... le 07/02/2026 à 15:28

Aucune sanction réelle ! C'est un encouragement à recommencer.

Quelle clémence le 07/02/2026 à 14:47

Que faut-il faire en France pour aller en taule ?
Mm les récidivistes dangereux n’y vont pas

ca c'est sur le 07/02/2026 à 14:12
oh là là là là a écrit le 07/02/2026 à 13h55

Mais quelles grosses peines ! recommence dans moins d'un an !

il doit être terrifié par notre justice implacable

Préjugés à la C le 07/02/2026 à 14:03
Effet wahooo en berne a écrit le 07/02/2026 à 13h36

En même temps, quand on lit ton pseudo, on sait déjà …

Arrêté par la police municipale pour être passé à un feu orange, masqué par un bus.
Pas de verbalisation, simplement un rappel : « Faites attention à l’avenir ».

Comme quoi, derrière un uniforme il n’y a pas un stéréotype, mais un être humain.
Intelligent… ou bête, comme dans toutes les professions.

Les préjugés, ça s’arrête là où commence la réalité.

oh là là là là le 07/02/2026 à 13:55

Mais quelles grosses peines ! recommence dans moins d'un an !

Troll qui peut le 07/02/2026 à 13:52
Bertrand kanta a écrit le 07/02/2026 à 13h34

En meme temps tous le monde sais que quand tu te fait contrôler par la police municipale même si t’es en règle et que ta commis aucune infraction tu va te prendre des amendes donc autant s’en fuir … je pense que c’est pour ça que les juges ont était clément avec lui … c’est compréhensible..

" si t’es en règle et que ta commis aucune infraction tu va te prendre des amendes donc autant s’en fuir " (je reprends les "propos " bourrés de fautes).
Pouvez-vous développer votre troll ou votre "argumentation" avec du factuel et des sources ? Ou c'est trop minable pour en ajouter et s'enfoncer davantage ?

Aucun rapport le 07/02/2026 à 13:51

Lamentable.

Effet wahooo en berne le 07/02/2026 à 13:36
Bertrand kanta a écrit le 07/02/2026 à 13h34

En meme temps tous le monde sais que quand tu te fait contrôler par la police municipale même si t’es en règle et que ta commis aucune infraction tu va te prendre des amendes donc autant s’en fuir … je pense que c’est pour ça que les juges ont était clément avec lui … c’est compréhensible..

En même temps, quand on lit ton pseudo, on sait déjà …

Bertrand kanta le 07/02/2026 à 13:34

En meme temps tous le monde sais que quand tu te fait contrôler par la police municipale même si t’es en règle et que ta commis aucune infraction tu va te prendre des amendes donc autant s’en fuir … je pense que c’est pour ça que les juges ont était clément avec lui … c’est compréhensible..

Electeur EELV,., le 07/02/2026 à 13:23

Ce petit ange a eu peur de se faire tuer, nos juges l'ont bien compris

Catalan le 07/02/2026 à 13:16

c est trop sévère 2 condamnations 9 mois avec sursis.

On croit rêver le 07/02/2026 à 13:05

Du sursis ??? Histoire de donner une nouvelle chance à ce "jeune" un peu turbulent ? La justice est vraiment en-dessous de tout !

Ex Précisions le 07/02/2026 à 13:03

Du sursis pour la tentative de meurtre sur policier et 2 délits de fuite ??
Votez bien !

