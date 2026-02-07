Accident motard-cycliste au nord de Lyon : les deux blessés dans un état critique

Dans des circonstances encore à déterminer, un motard et un cycliste sont entrés en collision frontale avenue Jean-Jaurès.

Le choc dans cette descente a été très violent, et à l'arrivée des secours sur place, les deux hommes se trouvaient dans un état critique. Pris en charge puis hospitalisés, leur pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet accident.