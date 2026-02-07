Faits Divers

Accident motard-cycliste au nord de Lyon : les deux blessés dans un état critique

Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi 6 février à Saint-Didier-au-mont-d'Or.

Dans des circonstances encore à déterminer, un motard et un cycliste sont entrés en collision frontale avenue Jean-Jaurès.

Le choc dans cette descente a été très violent, et à l'arrivée des secours sur place, les deux hommes se trouvaient dans un état critique. Pris en charge puis hospitalisés, leur pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet accident.

d'apres une autre source le 07/02/2026 Ã  12:43
roulette russe a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  12h00

Eh non, l'avenue Jean JaurÃ¨s est Ã  double sens de circulation (une file dans chaque sens),
si Ã©troite que parfois elle ne comporte mÃªme pas de trottoirs, ou d'un seul cÃ´tÃ©. C'est facile Ã  vÃ©rifier, avec striteviou

l'accident s'est produit peu avant 18h : nuit tombante ; pas encore d'Ã©clairage urbain ? vÃ©lo sans lumiÃ¨re ? (il y en a tellement ....) , trou dans la chaussÃ©e ?
triste bilan nÃ©anmoins

Ex PrÃ©cisions le 07/02/2026 Ã  12:41
Ma a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  11h23

Ã€ 300kg vous Ãªtes sur une trÃ¨s grosse motoâ€¦

Les Goldwing, Harley et autre grosses BMW sont plus prÃ¨s des 400 kg, mais effectivement il faut quelques cylindres ;-)

Je sais pas mais je la ramÃ¨ne le 07/02/2026 Ã  12:10
1789 a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  09h39

J'ignore si c'est le cas. Mais le contre sens autorisÃ© pour les cyclistes en zone 30 peut donner ce rÃ©sultat.

Lâ€™article ne fait que CINQ lignes, mais câ€™est a priori encore beaucoup trop Ã  lire. Un petit copier-coller :
"Dans des circonstances encore Ã  dÃ©terminer", donc pas la peine de supposer, c'est inutile, on ne sait PAS.

roulette russe le 07/02/2026 Ã  12:00
1789 a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  09h39

J'ignore si c'est le cas. Mais le contre sens autorisÃ© pour les cyclistes en zone 30 peut donner ce rÃ©sultat.

Eh non, l'avenue Jean JaurÃ¨s est Ã  double sens de circulation (une file dans chaque sens),
si Ã©troite que parfois elle ne comporte mÃªme pas de trottoirs, ou d'un seul cÃ´tÃ©. C'est facile Ã  vÃ©rifier, avec striteviou

Ma le 07/02/2026 Ã  11:23
Ex PrÃ©cisions a Ã©crit le 07/02/2026 Ã  08h26

Et bÃ© sacrÃ© choc, 300 kg mini contre 15kg de matÃ©riel...
Qu'ils se remettent vite.
Reste Ã  savoir qui n'Ã©tait pas sur sa voie.

Ã€ 300kg vous Ãªtes sur une trÃ¨s grosse motoâ€¦

1789 le 07/02/2026 Ã  09:39

J'ignore si c'est le cas. Mais le contre sens autorisÃ© pour les cyclistes en zone 30 peut donner ce rÃ©sultat.

Ex PrÃ©cisions le 07/02/2026 Ã  08:26

Et bÃ© sacrÃ© choc, 300 kg mini contre 15kg de matÃ©riel...
Qu'ils se remettent vite.
Reste Ã  savoir qui n'Ã©tait pas sur sa voie.

