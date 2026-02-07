Accident motard-cycliste au nord de Lyon : les deux blessés dans un état critique

Dans des circonstances encore à déterminer, un motard et un cycliste sont entrés en collision frontale avenue Jean-Jaurès.
Le choc dans cette descente a été très violent, et à l'arrivée des secours sur place, les deux hommes se trouvaient dans un état critique. Pris en charge puis hospitalisés, leur pronostic vital était engagé.
Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet accident.
l'accident s'est produit peu avant 18h : nuit tombante ; pas encore d'Ã©clairage urbain ? vÃ©lo sans lumiÃ¨re ? (il y en a tellement ....) , trou dans la chaussÃ©e ?Signaler RÃ©pondre
triste bilan nÃ©anmoins
Les Goldwing, Harley et autre grosses BMW sont plus prÃ¨s des 400 kg, mais effectivement il faut quelques cylindres ;-)Signaler RÃ©pondre
Lâ€™article ne fait que CINQ lignes, mais câ€™est a priori encore beaucoup trop Ã lire. Un petit copier-coller :Signaler RÃ©pondre
"Dans des circonstances encore Ã dÃ©terminer", donc pas la peine de supposer, c'est inutile, on ne sait PAS.
Eh non, l'avenue Jean JaurÃ¨s est Ã double sens de circulation (une file dans chaque sens),Signaler RÃ©pondre
si Ã©troite que parfois elle ne comporte mÃªme pas de trottoirs, ou d'un seul cÃ´tÃ©. C'est facile Ã vÃ©rifier, avec striteviou
Ã€ 300kg vous Ãªtes sur une trÃ¨s grosse motoâ€¦Signaler RÃ©pondre
J'ignore si c'est le cas. Mais le contre sens autorisÃ© pour les cyclistes en zone 30 peut donner ce rÃ©sultat.Signaler RÃ©pondre
Et bÃ© sacrÃ© choc, 300 kg mini contre 15kg de matÃ©riel...Signaler RÃ©pondre
Qu'ils se remettent vite.
Reste Ã savoir qui n'Ã©tait pas sur sa voie.