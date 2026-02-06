Un candidat aux municipales près de Lyon placé en garde à vue : sa compagne a porté plainte pour violences conjugales

A Rillieux-la-Pape, le candidat aux municipales Edouard Raffin se retrouve dans l'oeil du cyclone.

L'avocat en droit à l'urbanisme a été placé en garde à vue au commissariat de Meyzieu, suite au dépôt de plainte de celle qui partage sa vie et qui l'accuse de violences conjugales.

Elle avait d'ailleurs publié un message sur les réseaux sociaux lundi pour demander qu'on lui prête des cartons : "Je dois déménager dans l’urgence (violences conjugales)".

Le parquet de Lyon a confirmé nos informations, précisant qu'outre Edouard Raffin, sa compagne avait également été entendue dans le cadre d'une garde à vue. Car le candidat aux municipales avait répliqué en dénonçant à son tour des faits de la même nature.

Au terme de leurs auditions, les mesures de garde à vue ont été levées ce vendredi et la procédure a été transmise au parquet. L'enquête se poursuit.

Contacté par notre rédaction, Edouard Raffin a laissé répondre son directeur de campagne Marc Cachard, ainsi que son avocat qui a refusé de divulguer son nom. Ils ont dénoncé "une cabale politique", reconnaissant toutefois le placement en garde à vue du candidat pour une affaire "d'ordre privé", rappelant qu'aucune poursuite n'avait été engagée à l'issue de son audition.

Il est signé de moi même, Yves durieux et hannan m'sai esseling. Le voici :

Monsieur Édouard Raffin avait été désigné pour conduire une liste citoyenne, sociale et écologiste lors de l’élection municipale de mars 2026 à Rillieux-la-Pape. Cette démarche s’inscrivait dans la volonté de construire, avec les habitantes et habitants, une alternative crédible à la majorité municipale actuelle, fondée sur des valeurs d’éthique, de justice sociale et de transparence.

Cet épisode n'est pas sans conséquence pour son avenir politique. Dès la publication de notre article, les élus d'opposition Elise Sabin, Yves Durieux et Hannan M'Sai lui ont retiré leur soutien : "Tout en voulant préserver une enquête en cours et la présomption d'innocence, nous actons une perte de confiance totale et irréversible envers Édouard Raffin. Monsieur Édouard Raffin, malgré nos recommandations et un principe de sauvegarde de notre liste d'union a décidé de se maintenir en tant que tête de liste. En cohérence avec nos valeurs, et avec notre engagement sans faille dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notre volonté de travailler en transparence et de manière partagée et démocratique, nous avons décidé de retirer notre soutien à Monsieur Édouard Raffin et d’annoncer notre retrait de la liste qu’il conduit tant qu'il persistera à rester tête de liste".