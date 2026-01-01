Violences du Nouvel An : le RN de Décines-Charpieu fait de la sécurité son axe central de campagne

Incendies de véhicules, feux de poubelles et dégradations ont été recensés, notamment à Décines-Charpieu.

Dans un communiqué, Tim Bouzon, tête de liste du Rassemblement national pour les élections municipales et métropolitaines à Décines-Charpieu, estime que ces événements illustrent une situation d’insécurité durable. Selon lui, ces faits "confirment une réalité que de nombreux habitants vivent au quotidien", évoquant des quartiers sous tension et un sentiment d’abandon.

Le candidat RN dénonce "l’inaction et le déni des responsables locaux", accusant la municipalité LR en place de se retrancher derrière des contraintes administratives alors que, selon lui, "la délinquance progresse et les habitants subissent".

Tim Bouzon prévoit s'il l'emporte en mars prochain un renforcement de la police municipale décinoise, avec un passage de 22 à 30 agents à temps plein, afin d’assurer une présence continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La seconde mesure consiste à doubler le nombre de caméras de vidéoprotection, pour atteindre 200 dispositifs sur la commune. Ces équipements seraient installés en priorité "autour des points de deal, des axes sensibles et des secteurs régulièrement touchés par les violences".

Tim Bouzon assure que la sécurité "n’est ni un sujet secondaire ni un slogan électoral", mais "une condition essentielle du vivre-ensemble, de la liberté et de la dignité des habitants".