Ce futur projet à Décines veut réinventer le logement seniors

Un nouveau maillon vient compléter le pôle médico-social D-Side!, à l’entrée ouest de Décines-Charpieu. Le groupe em2c a lancé la construction d’une résidence seniors de 2 600 m2 pour le compte de la Société Française d’Habitations Économiques (SFHE), filiale du groupe Arcade-VYV.

Ce programme s’inscrit dans un ensemble plus large dédié à l’accompagnement du vieillissement et du handicap, déjà composé d’un EHPAD, d’une maison d’accueil spécialisée, ainsi que d’une plateforme d’hébergement multiservices portée par APF France handicap.

47 logements pensés pour des seniors autonomes

Implantée sur un terrain de 2087 m2, la future résidence développera 2580 m2 de surface de plancher répartis sur deux étages et un attique. Elle comptera 47 logements conventionnés en prêt locatif social (PLS), majoritairement des T2, complétés par quelques T3, tous adaptés à des seniors autonomes.

Chaque appartement disposera d’un espace extérieur privatif et bénéficiera d’aménagements favorisant l’accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite : douches à l’italienne, sanitaires adaptés, circulation fluide et équipements pensés pour le confort quotidien.

Un espace de vie commun est également prévu afin de favoriser les échanges entre résidents. L’animation de ce lieu sera assurée par des acteurs spécialisés du vieillissement actif.

La résidence s’inscrit dans une démarche environnementale conforme à la réglementation RE2020. Le bâtiment intégrera des matériaux biosourcés, un mode constructif en Bio’Bric, un système de chauffage par pompe à chaleur et des solutions passives pour le confort d’été, sans recours à la climatisation.

Six logements seront par ailleurs loués à APF France handicap dans le cadre d’un partenariat spécifique. Ces logements dits "tremplins" doivent permettre à des personnes en situation de handicap de gagner progressivement en autonomie.

Livraison attendue en 2027

Les travaux ont débuté en septembre dernier et la livraison de la résidence est prévue pour septembre 2027. Le site bénéficie d’une localisation stratégique, à proximité immédiate du centre-ville de Décines et de la station Décines–Roosevelt du tramway T3, reliant directement l’est lyonnais.

Avec ce nouveau programme, le quartier D-Side! poursuit son développement comme un pôle médico-social structurant à l’échelle de la métropole lyonnaise, en misant sur une approche inclusive de l’habitat et du vieillissement.