La lyonnaise Amélie de Montchalin nommée ce mercredi à la tête de la Cour des comptes, les critiques de l'opposition fusent

Ce mercredi, Emmanuel Macron devrait nommer Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes, pour succéder à Pierre Moscovici. La Lyonnaise, actuelle ministre des Comptes publics, serait la première femme à occuper ce poste.

L'information a fuité, sans être encore officielle. Mais Amélie de Montchalin a de très grandes chances d'être nommée à la tête de la Cour des comptes ce mercredi en conseil des ministres. Le Président de la République Emmanuel Macron a longtemps cherché le profil idoine pour succéder au socialiste Pierre Moscovici.

Et en choisissant une macroniste fidèle, âgée de seulement 40 ans, il place Amélie de Montchalin à la Cour des comptes pour une longue période, puisque la fonction est irrévocable. Amélie de Montchalin ne sera obligée de partir qu'une fois âgée de 68 ans. Soit 28 ans à ce poste.

Les réactions de l'opposition ont fusé. Le député LFI Eric Coquerel a regretté ce choix : "Comment la ministre actuelle pourrait aussi donner un avis crédible sur le prochain budget qu'elle a elle-même préparée ?"

"L'usage n'avait jamais vu un président nommé avant ses 58 ans", a rappelé Eric Ciotti (UDR) sur la longévité annoncée d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes.

Anti gauchosphere le 10/02/2026 à 16:08

Amelie qui ne sert à rien , intègre la cour qui ne sert à rien , du macronisme quoi.....

Obsdu9 le 10/02/2026 à 15:55

C'est cette dame qui disait "de toute façon, les pauvres, n'ont pas de voiture !" il y a peu ? Ca promet pour la suite et 28 ans, c'est long, très long !

Ex Précisions le 10/02/2026 à 15:41

"Chef, qu'est-ce que je dis aujourd'hui ?"
Le futur d'Amélie Poulain...

tout a fait le 10/02/2026 à 15:25
lyyooonnn a écrit le 10/02/2026 à 15h08

Si la cour des comptes avait une quelconque utilité ça se saurait… Aucune obligation de suivre leurs recommandations bref c’est encore une administration qui nous coûte pour aucun résultat

ce qui est fort dommage ; si nous avions suivit les préconisations de la Cour des Comptes depuis 40 ans , nous n'en serions pas a 3500 milliards de dettes ...

lyyooonnn le 10/02/2026 à 15:08

Si la cour des comptes avait une quelconque utilité ça se saurait… Aucune obligation de suivre leurs recommandations bref c’est encore une administration qui nous coûte pour aucun résultat

BikeGone le 10/02/2026 à 15:07

Oligarchie continue

Anti verts le 10/02/2026 à 15:02

N'y a t il pas un conflit d'intérêts ? Elle va juger le budget qu'elle aura elle même fait voter....
C'est intriguant tout de même....

Catalan le 10/02/2026 à 15:01

on commence a recaser les fidèles.

GAD le 10/02/2026 à 15:01

Le recasement des proches est en marche . Cela sent la fin de règne ...

franchement le 10/02/2026 à 14:55

Mais on s'en tamponne le coquillard !

Navrant le 10/02/2026 à 14:48

Je trouve navrant que Lyonmag reprenne des infos nationales au seul prétexte que la personne concernée est née ou a vécu à Lyon.
Cela n’a aucune forme de plus value, et ça vous décrédibilise plus qu’autre chose.
"Le lyonnais Stephane Bern a dit que...", "l’ex préfet lyonnais d’il y a 10 ans a fait ceci", "bidule né à lyon a mangé cela"... Je préfère à tout prendre la rubrique des chiens écrasés

LFI 69 le 10/02/2026 à 14:27

Une copine à Aulas, ça commence bien.

Signaler Répondre
123456 le 10/02/2026 à 14:19

Elle va sauvegarder l'héritage et la mémoire de son mentor et maître à penser.

