La lyonnaise Amélie de Montchalin nommée ce mercredi à la tête de la Cour des comptes, les critiques de l'opposition fusent

L'information a fuité, sans être encore officielle. Mais Amélie de Montchalin a de très grandes chances d'être nommée à la tête de la Cour des comptes ce mercredi en conseil des ministres. Le Président de la République Emmanuel Macron a longtemps cherché le profil idoine pour succéder au socialiste Pierre Moscovici.

Et en choisissant une macroniste fidèle, âgée de seulement 40 ans, il place Amélie de Montchalin à la Cour des comptes pour une longue période, puisque la fonction est irrévocable. Amélie de Montchalin ne sera obligée de partir qu'une fois âgée de 68 ans. Soit 28 ans à ce poste.

Les réactions de l'opposition ont fusé. Le député LFI Eric Coquerel a regretté ce choix : "Comment la ministre actuelle pourrait aussi donner un avis crédible sur le prochain budget qu'elle a elle-même préparée ?"

Comme présidente de la Cour des Comptes, Emmanuel Macron nomme Amélie de Montchalin : la République des copains se porte bien.



Après huit années à accompagner le déficit public dans le fossé, elle pourra donc rendre un avis éclairé sur son propre budget.



Et elle ne bougera pas… — François Ruffin (@Francois_Ruffin) February 10, 2026

"L'usage n'avait jamais vu un président nommé avant ses 58 ans", a rappelé Eric Ciotti (UDR) sur la longévité annoncée d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes.