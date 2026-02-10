La lyonnaise Amélie de Montchalin nommée ce mercredi à la tête de la Cour des comptes, les critiques de l'opposition fusent

L'information a fuité, sans être encore officielle. Mais Amélie de Montchalin a de très grandes chances d'être nommée à la tête de la Cour des comptes ce mercredi en conseil des ministres. Le Président de la République Emmanuel Macron a longtemps cherché le profil idoine pour succéder au socialiste Pierre Moscovici.
Et en choisissant une macroniste fidèle, âgée de seulement 40 ans, il place Amélie de Montchalin à la Cour des comptes pour une longue période, puisque la fonction est irrévocable. Amélie de Montchalin ne sera obligée de partir qu'une fois âgée de 68 ans. Soit 28 ans à ce poste.
Les réactions de l'opposition ont fusé. Le député LFI Eric Coquerel a regretté ce choix : "Comment la ministre actuelle pourrait aussi donner un avis crédible sur le prochain budget qu'elle a elle-même préparée ?"
Comme présidente de la Cour des Comptes, Emmanuel Macron nomme Amélie de Montchalin : la République des copains se porte bien.— François Ruffin (@Francois_Ruffin) February 10, 2026
Après huit années à accompagner le déficit public dans le fossé, elle pourra donc rendre un avis éclairé sur son propre budget.
Et elle ne bougera pas…
"L'usage n'avait jamais vu un président nommé avant ses 58 ans", a rappelé Eric Ciotti (UDR) sur la longévité annoncée d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes.
