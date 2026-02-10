Cancer : l'Hôpital Lyon Sud s’offre une technologie unique en France

À compter de ce mardi 10 février, le bâtiment BAURéaLS intègre un Angio-CT Spectral, un dispositif de pointe conçu par Philips.Cette technologie associe dans un même espace un scanner spectral de dernière génération et un arceau interventionnel Azurion FlexArm.

Objectif : réaliser des procédures complexes sans transfert du patient entre différentes salles, un atout majeur en oncologie interventionnelle.Avec cette installation, les HCL deviennent le premier CHU de France à disposer de l’Angio-CT Spectral et le cinquième centre hospitalier au monde à s’en équiper. Déployé dans le cadre d’un programme international, ce dispositif fournit des informations beaucoup plus détaillées sur la composition des tissus que l’imagerie conventionnelle.

La technologie permet notamment de différencier avec davantage de précision les tumeurs, les structures vasculaires et les tissus sains, améliorant ainsi la qualité du diagnostic et la pertinence des gestes thérapeutiques.

Un enjeu sanitaire mondial

Cette avancée intervient dans un contexte de forte progression des cancers. En Europe, environ 2,7 millions de nouveaux diagnostics sont recensés chaque année.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le nombre de nouveaux cas dans le monde pourrait dépasser les 35 millions d’ici 2050, soit une hausse de 77 % par rapport à 2022. Face à cette pression croissante, l’oncologie interventionnelle — à la croisée de l’imagerie médicale, de l’oncologie et des traitements mini-invasifs — connaît une évolution rapide.

Pour les patients atteints de cancer, les bénéfices attendus sont multiples. Cette technologie permet un ciblage plus fin des lésions tumorales, améliorant ainsi la précision des gestes médicaux. Elle favorise également des procédures moins invasives, limitant les contraintes pour le patient.

L’utilisation de l’imagerie spectrale contribue en outre à réduire les doses d’iode injectées lors des examens. Enfin, elle ouvre de nouvelles possibilités thérapeutiques, notamment pour les ablations hépatiques, rénales ou osseuses, ainsi que pour les traitements intra-artériels.

Le déploiement de cette technologie s’inscrit dans un chantier d’ampleur à l’hôpital Lyon Sud. Lancé en 2023, le projet mené par les Hospices civils de Lyon représente un investissement global de 175 millions d’euros, dont 150 millionsconsacrés aux infrastructures et 25 millions au matériel et aux outils informatiques.