Lyon : le masque n’est désormais plus obligatoire à l’hôpital

Les Hospices Civils de Lyon tombent le masque ! Le port du masque n’est désormais plus obligatoire depuis ce mardi pour les patients et les professionnels de santé. Il était devenu un impératif depuis mars 2020 et le début de la crise sanitaire.

"L’évolution favorable de l’épidémie COVID-19 a permis l’allégement de l’obligation du port du masque depuis le 20 février dernier. La Société Française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) a actualisé ses recommandations concernant le port du masque en établissement de santé, en date du 8 mai 2023 : pour un taux d’incidence COVID-19 communautaire inférieur à 100 / 100 000 personnes sur 7 jours + un R effectif inférieur à 1, le port du masque universel n’est plus recommandé", expliquent les HCL dans un communiqué.

Des situations particulières nécessitent malgré tout le port du masque à l’hôpital, notamment en cas de symptômes respiratoires comme la toux pour les patients, usagers, visiteurs et professionnels de santé.

"Des consignes de port plus systématisé du masque pourront être réintroduites dans l’enceinte des services des Hospices civils de Lyon en cas de nouvelle vague ou nouvelle épidémie (COVID, ou autre virose respiratoire)", précise les HCL.