Lyon : une convention santé-sécurité-justice signée pour un meilleur fonctionnement des HCL

Ce mardi, HCL (Hospices Civils de Lyon), préfecture du Rhône et tribunal judiciaire de Lyon ont décidé de renforcer leur coopération. Les trois parties ont signé une nouvelle convention "santé-sécurité-justice", dans l’objectif de renforcer la sécurité et améliorer la prise en charge des personnes vulnérables dans les hôpitaux lyonnais. Celle-ci contient 31 fiches thématiques avec des situations précises identifiées et des conduites à tenir.

Le nouvel accord signé vise à renforcer la sécurité des établissements en empêchant l’occupation illicite d’un espace appartenant aux HCL, ou d’intervenir plus rapidement lors d’infractions commises en ces lieux, notamment lorsqu’il s’agit de menaces ou de violences envers le personnel médical. Il permettra également d’améliorer la prise en charge de personnes vulnérables (par exemple les victimes de violences conjugales), de mineurs mais aussi de personnes privées de libertés comprenant les détenus, prévenus ou gardés à vue nécessitant une prise en charge médicale.

Services de police, de gendarmerie et autorités juridiques voient donc leur marge de manœuvre renforcée, dix ans après la dernière convention signée. Si cette dernière concernait principalement les thèmes de sécurité et d’activité de la police judiciaire, la nouvelle se concentre principalement sur la prise en charge des victimes et les infractions commises contre le personnel médical. Dans les années à venir, cette convention dite "évolutive" est susceptible d’être adaptée à travers des bilans réguliers.

Dans un communiqué tripartite, le procureur de la république Thierry Dran décrit la nouvelle convention comme "un outil pratique à destination des professionnels de santé et des forces de l’ordre, pour déterminer les conduites à tenir dans le cadre de situations vécues quotidiennement".