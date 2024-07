Au volant d’une Porsche 911, un chef d’entreprise lyonnais contrôlé plus de 100 km/h au-dessus de la limite autorisée

Les gendarmes ont intercepté samedi dernier un automobiliste qui roulait beaucoup trop vite. Ce dernier, un chef d’entreprise de la région lyonnaise au volant d’une Porsche 911, venait d’être flashé par un radar mobile à 186 km/h sur la célèbre route Napoléon à hauteur de Séranon dans les Alpes-Maritimes. La vitesse était limitée sur cet axe à 80 km/h…

La rétention du permis du conducteur a été immédiate et va durer six mois, selon Le Figaro. "La route n’est pas un circuit et les gendarmes sont présents quotidiennement pour le rappeler", a réagi le Préfet des Alpes-Maritimes sur X.