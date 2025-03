Il fonce à une vitesse "record" après un repas à Lyon… mais les gendarmes l’attendaient au péage

Cette nuit-là, les gendarmes de l’escadron départemental de Haute-Savoie avaient déployé un dispositif renforcé pour lutter contre les rodéos automobiles et les conduites dangereuses sur les routes du département. En moins de cinq heures, plusieurs automobilistes ont été interceptés pour des vitesses excessives, y compris sur des portions limitées à 130 km/h où des pointes à 185, 179, 159 et 158 km/h ont été relevées.

Mais peu après minuit, ce conducteur français de 26 ans, résidant à Lausanne et de retour d'un repas de famille à Lyon, précise le Dauphiné Libéré, a réalisé le record de la soirée. Il a été flashé à 258 km/h sur l'A40, sur une portion limitée à 110 km/h.

Les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois, postés en surveillance, ont rapidement intercepté l'Audi RS3 Performance à la barrière de péage de Viry. Face aux militaires, le jeune homme, vendeur de profession, a reconnu son imprudence.

La sanction n'a pas tardé : retrait de permis immédiat et mise en fourrière de la berline allemande appartenant à un ami. Lors de cette opération nocturne, les gendarmes ont relevé d'autres vitesses alarmantes, avec notamment des conducteurs flashés à 212 et 194 km/h. Au total, dix permis ont été retirés et sept véhicules placés en fourrière.

Ce contrôle spectaculaire rappelle une évidence : sur la route, la vitesse excessive reste une prise de risque aux conséquences potentiellement dramatiques.