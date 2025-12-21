Une voiture percute un poteau électrique, tout un secteur privé de courant près de Lyon

Un accident sans blessé mais aux conséquences importantes. Ce dimanche matin, aux alentours de 9h, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur la départementale 59, à proximité de la limite avec la commune d’Échalas.

Pour une raison encore indéterminée, la voiture est venue percuter un poteau supportant une ligne à haute tension. Sous la violence du choc, le pylône a cédé, laissant une portion de la ligne électrique partiellement suspendue au-dessus de la chaussée, précise le Progrès.

Si aucun blessé n’est à déplorer, la situation a rapidement nécessité des mesures de sécurité. La circulation restait possible pour les véhicules légers, sous certaines précautions, mais le passage était interdit aux poids lourds et aux véhicules de grand gabarit.