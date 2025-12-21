Faits Divers

Une voiture percute un poteau électrique, tout un secteur privé de courant près de Lyon - LyonMag

  Un véhicule a percuté un poteau de ligne à haute tension, entraînant une coupure d’électricité de plusieurs heures dans une partie des hauts de la commune.

Un accident sans blessé mais aux conséquences importantes. Ce dimanche matin, aux alentours de 9h, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur la départementale 59, à proximité de la limite avec la commune d’Échalas. 

Pour une raison encore indéterminée, la voiture est venue percuter un poteau supportant une ligne à haute tension. Sous la violence du choc, le pylône a cédé, laissant une portion de la ligne électrique partiellement suspendue au-dessus de la chaussée, précise le Progrès

Si aucun blessé n’est à déplorer, la situation a rapidement nécessité des mesures de sécurité. La circulation restait possible pour les véhicules légers, sous certaines précautions, mais le passage était interdit aux poids lourds et aux véhicules de grand gabarit. 

Les équipes d’Enedis sont intervenues en fin de matinée sur place. Selon les techniciens, des renforts étaient attendus afin de procéder au relèvement de la ligne endommagée. Cette opération devait impliquer une coupure d’électricité de plusieurs heures dans une partie du secteur des hauts de Givors.

Une fois de plus le 21/12/2025 à 15:30

Et voilà ce qui arrive quand un inconscient en vélo ou en trottinette roule comme un fou, sans s'arrêter au feu ou au stop.

Vouimé le 21/12/2025 à 15:04

Les wélos...

