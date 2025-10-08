Faits Divers

Contrôle routier près de Lyon : un jeune de 18 ans bat tous les records, le permis tout neuf s’envole -LyonMag

Deux mois après avoir décroché son permis, il l’a déjà perdu.

Les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont mené, mardi 30 septembre dans l’après-midi, une opération de contrôle de la vitesse sur les communes de Pusignan et Jonage, dans l’Est lyonnais.

En deux heures à peine, 17 conducteurs ont été verbalisés pour des excès compris entre 30 et 60 km/h au-dessus de la limite autorisée.

Mais parmi eux, un cas s’est démarqué. Comme l’ont résumé les militaires : "nous avons notre champion". Un jeune homme de 18 ans a été contrôlé à 169 km/h sur une portion limitée à 80. L’automobiliste, titulaire du permis depuis seulement deux mois, a également été testé positif au cannabis.

Résultat : retrait immédiat du permis de conduire et perte de six points. "Certains préfèrent garder précieusement leurs 12 points, lui a préféré perdre ses 6 points d'un coup", ont ironisé les gendarmes.

Le jeune conducteur devra repasser par la case auto-école pour espérer reprendre un jour le volant.

contrôle routier

excès de vitesse

avatar
Prend les transports en commun Ducon le 08/10/2025 à 14:45

C'est le parfait petit c.. qui va faire des victimes innocentes

Signaler
avatar
Schuss69 le 08/10/2025 à 14:29

Encore un premier de la classe. Espérons qu'il ne sera pas tenté par la conduite sans permis.

Signaler
avatar
Looool le 08/10/2025 à 13:02
johnny a écrit le 08/10/2025 à 12h23

Donc l'autre de 18 ans sous stupéfiants et a plus de 170 aura le droit de repasser le code mdr

Encore heureux on laisse bien sortir de prison les pointeurs

Signaler
avatar
Bibi Fricotin le 08/10/2025 à 12:57

les points ils comprennent pas et y'a le risque de se retrouver sans assurance ... alors que 5-10000€ d'amande et des travaux d'intérêt général ça forge le caractère ...

Signaler
avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 12:57
johnny a écrit le 08/10/2025 à 12h23

Donc l'autre de 18 ans sous stupéfiants et a plus de 170 aura le droit de repasser le code mdr

Mais non comme les autres de son genre ça ne va pas l'empêcher de conduire, aujourd'hui je suis certain qu'il a déjà repris le volant... Il s'en fo...

Signaler
avatar
johnny le 08/10/2025 à 12:23

Donc l'autre de 18 ans sous stupéfiants et a plus de 170 aura le droit de repasser le code mdr

Signaler
avatar
pie69 le 08/10/2025 à 12:19
Etre plus dur a écrit le 08/10/2025 à 11h24

Confisquer les véhicules, propriétaire, locataire ou de société, ils sont considéré comme arme par destination
1 mois , 2 mois , 6 mois 1 an voir plus en fonction du délit

tout à fait d’accord

Signaler
avatar
Bianca le 08/10/2025 à 12:04

Et une amende de combien ?

Signaler
avatar
Etre plus dur le 08/10/2025 à 11:24

Confisquer les véhicules, propriétaire, locataire ou de société, ils sont considéré comme arme par destination
1 mois , 2 mois , 6 mois 1 an voir plus en fonction du délit

Signaler
avatar
oh le boulet le 08/10/2025 à 11:11
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 10h15

C'est honteux , a force de retirer le permis c'est normal on roule sans permis . Et que dire du délai moyen pour passer le permis, une honte. Moi je roule sans permis depuis plus de vingt ans donc personne ne peut me le retirer. pratique et futé!

Sans permis, sans assurance, sans neurones🤔
Vraiment pas de quoi être fier
J'espère que le jour ou tu te fera contrôlé, la sanction sera sévère!

Signaler
avatar
de toute façon le 08/10/2025 à 11:01
kool a écrit le 08/10/2025 à 10h06

Il faut interdire de repasser le permis à ces délinquants de la route ,futurs assassins, sous stups,alcool .

Il s'en foute complètement et ils conduiront sans permis !

Signaler
avatar
Memphis le 08/10/2025 à 10:44

" LIBRISTE " EST UN GRAND AFFABULATEUR QUI VEUT SE FAIRE REMARQUER SUR LA TOILE

Signaler
avatar
raslebol69 le 08/10/2025 à 10:26
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 10h15

C'est honteux , a force de retirer le permis c'est normal on roule sans permis . Et que dire du délai moyen pour passer le permis, une honte. Moi je roule sans permis depuis plus de vingt ans donc personne ne peut me le retirer. pratique et futé!

Ne sont gravement sanctionnés que ceux qui ont enfreint la loi... Quand à vous espérons que vous serez rapidement contrôlé et verbalisé. La loi est la même pour tous.

Signaler
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 10:15

C'est honteux , a force de retirer le permis c'est normal on roule sans permis . Et que dire du délai moyen pour passer le permis, une honte. Moi je roule sans permis depuis plus de vingt ans donc personne ne peut me le retirer. pratique et futé!

Signaler
avatar
kool le 08/10/2025 à 10:06

Il faut interdire de repasser le permis à ces délinquants de la route ,futurs assassins, sous stups,alcool .

Signaler

