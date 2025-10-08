Contrôle routier près de Lyon : un jeune de 18 ans bat tous les records, le permis tout neuf s’envole

Les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont mené, mardi 30 septembre dans l’après-midi, une opération de contrôle de la vitesse sur les communes de Pusignan et Jonage, dans l’Est lyonnais.

En deux heures à peine, 17 conducteurs ont été verbalisés pour des excès compris entre 30 et 60 km/h au-dessus de la limite autorisée.

Mais parmi eux, un cas s’est démarqué. Comme l’ont résumé les militaires : "nous avons notre champion". Un jeune homme de 18 ans a été contrôlé à 169 km/h sur une portion limitée à 80. L’automobiliste, titulaire du permis depuis seulement deux mois, a également été testé positif au cannabis.

Résultat : retrait immédiat du permis de conduire et perte de six points. "Certains préfèrent garder précieusement leurs 12 points, lui a préféré perdre ses 6 points d'un coup", ont ironisé les gendarmes.

Le jeune conducteur devra repasser par la case auto-école pour espérer reprendre un jour le volant.