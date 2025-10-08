Contrôle routier près de Lyon : un jeune de 18 ans bat tous les records, le permis tout neuf s’envole

Les gendarmes de la brigade motorisée de Brignais ont mené, mardi 30 septembre dans l’après-midi, une opération de contrôle de la vitesse sur les communes de Pusignan et Jonage, dans l’Est lyonnais.
En deux heures à peine, 17 conducteurs ont été verbalisés pour des excès compris entre 30 et 60 km/h au-dessus de la limite autorisée.
Mais parmi eux, un cas s’est démarqué. Comme l’ont résumé les militaires : "nous avons notre champion". Un jeune homme de 18 ans a été contrôlé à 169 km/h sur une portion limitée à 80. L’automobiliste, titulaire du permis depuis seulement deux mois, a également été testé positif au cannabis.
Résultat : retrait immédiat du permis de conduire et perte de six points. "Certains préfèrent garder précieusement leurs 12 points, lui a préféré perdre ses 6 points d'un coup", ont ironisé les gendarmes.
Le jeune conducteur devra repasser par la case auto-école pour espérer reprendre un jour le volant.
C'est le parfait petit c.. qui va faire des victimes innocentesSignaler Répondre
Encore un premier de la classe. Espérons qu'il ne sera pas tenté par la conduite sans permis.Signaler Répondre
Encore heureux on laisse bien sortir de prison les pointeursSignaler Répondre
les points ils comprennent pas et y'a le risque de se retrouver sans assurance ... alors que 5-10000€ d'amande et des travaux d'intérêt général ça forge le caractère ...Signaler Répondre
Mais non comme les autres de son genre ça ne va pas l'empêcher de conduire, aujourd'hui je suis certain qu'il a déjà repris le volant... Il s'en fo...Signaler Répondre
Donc l'autre de 18 ans sous stupéfiants et a plus de 170 aura le droit de repasser le code mdrSignaler Répondre
tout à fait d’accordSignaler Répondre
Et une amende de combien ?Signaler Répondre
Confisquer les véhicules, propriétaire, locataire ou de société, ils sont considéré comme arme par destinationSignaler Répondre
1 mois , 2 mois , 6 mois 1 an voir plus en fonction du délit
Sans permis, sans assurance, sans neurones🤔Signaler Répondre
Vraiment pas de quoi être fier
J'espère que le jour ou tu te fera contrôlé, la sanction sera sévère!
Il s'en foute complètement et ils conduiront sans permis !Signaler Répondre
" LIBRISTE " EST UN GRAND AFFABULATEUR QUI VEUT SE FAIRE REMARQUER SUR LA TOILESignaler Répondre
Ne sont gravement sanctionnés que ceux qui ont enfreint la loi... Quand à vous espérons que vous serez rapidement contrôlé et verbalisé. La loi est la même pour tous.Signaler Répondre
C'est honteux , a force de retirer le permis c'est normal on roule sans permis . Et que dire du délai moyen pour passer le permis, une honte. Moi je roule sans permis depuis plus de vingt ans donc personne ne peut me le retirer. pratique et futé!Signaler Répondre
Il faut interdire de repasser le permis à ces délinquants de la route ,futurs assassins, sous stups,alcool .Signaler Répondre