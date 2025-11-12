Faits Divers

Près de Lyon : un contrôle routier révèle des comportements "préoccupants"
Le constat est sans appel.

Vendredi 7 novembre, en milieu d’après-midi, les gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly ont mené une opération de contrôle de vitesse sur la commune de Limonest, sur un axe limité à 50 km/h. En seulement 1h30 de contrôle, le bilan est, selon leurs mots, "une nouvelle fois préoccupant".

Dix automobilistes ont été interceptés pour des excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limite autorisée, et un conducteur a été contrôlé entre 30 et 40 km/h au-dessus. Les militaires ont également constaté quatre usages du téléphone au volant, une circulation sur voie de bus, et surtout un conducteur dépisté positif au cannabis. Son véhicule a été placé en fourrière et son permis de conduire retenu.

Face à ces chiffres, la gendarmerie du Rhône rappelle que "le respect des limitations de vitesse et du code de la route est essentiel pour la sécurité de tous, notamment en agglomération où chaque infraction peut avoir des conséquences dramatiques."

Les militaires annoncent que les contrôles "se poursuivront dans tout le département du Rhône".

1 commentaire
C'est moi le 12/11/2025 à 11:24

Et pourquoi on briderai pas les voitures?
Moi mon velo électrique il est bridé à 25kmh

Pourquoi on serait pas obligé d'avoir un taux négatif d'alcool, de drogue ou de médicaments en soufflant dans un appareil a l'intérieur meme de nos véhicule pour pouvoir démarrer?

On veut aller vivre sur Mars et on est pas capable de créer ce genre de technologies?

