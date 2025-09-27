Faits Divers

Refus d’obtempérer près de Lyon : le motard s’enfuit en abandonnant son deux-roues

Refus d’obtempérer près de Lyon : le motard s’enfuit en abandonnant son deux-roues
DR : gendarmerie du Rhône

En milieu de semaine, un refus d’obtempérer a mobilisé les gendarmes de la brigade de Saint-Genis-Laval.

Alors qu’ils effectuaient un contrôle routier, les militaires ont fait signe au conducteur d’un deux-roues électrique de s’arrêter. L’individu a choisi de forcer le passage.

“Lorsque les gendarmes font signe au conducteur de s'arrêter, celui-ci prend la fuite. La patrouille se lance à la poursuite de l'individu”, indique la gendarmerie du Rhône. Rapidement, la situation a pris une autre tournure : “Peu de temps après, le conducteur abandonne son véhicule et prend la fuite à pied.”

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour tenter d’identifier et de retrouver le conducteur.

Tags :

refus d'obtempérer

contrôle routier

moto-cross

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les mangeurs de faits divers ! Lol. le 27/09/2025 à 14:56

MDRRR. Un deux roues et son chauffeur permettent aux oisifs et autres feignants d’improductifs de France de cultiver leurs mauvaises habitudes , celle de pratiquer le commérage sans se rendre comptes , qu’ils sont devenus ´ des langues de Truies ´ pour être polis, 😂.

Signaler Répondre
avatar
vous etes sur ? le 27/09/2025 à 14:03
GAD a écrit le 27/09/2025 à 13h02

Comme quoi l'écologie mène à tout .
Ceci étant ce n'est qu'un vélo à assistance électrique . Le qualifier de motard est un peu présomptueux pour lui.

parce que un vélo sans pédales ca semble curieux

Signaler Répondre
avatar
de toute façon le 27/09/2025 à 13:07

Probablement un deux roues volé !

Signaler Répondre
avatar
GAD le 27/09/2025 à 13:02

Comme quoi l'écologie mène à tout .
Ceci étant ce n'est qu'un vélo à assistance électrique . Le qualifier de motard est un peu présomptueux pour lui.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/09/2025 à 12:53

Que penser de toutes ces personnes qui ne savent pas assumer leurs responsabilités ?

Signaler Répondre
avatar
Kiloton le 27/09/2025 à 12:50
Ex Précisions a écrit le 27/09/2025 à 12h20

Cet écolo-racaillou n'aurait pas été loin de toute façon, ça doit avoir une autonomie très limitée.

Comme ton esprit!

Signaler Répondre
avatar
averell dalton ou quand est ce qu on mange? le 27/09/2025 à 12:48
vu de loin...on dirait une moto ... a écrit le 27/09/2025 à 11h19

electrique?...il est alors ,pourtant ,ecolo-compatible....

peut on faire de la roue arriere avec une moto electrique?

Signaler Répondre
avatar
Kaïra de la ville et Kaïra de la campagne le 27/09/2025 à 12:43

Ça , c'est un rat des champs !

Signaler Répondre
avatar
Des champs le 27/09/2025 à 12:41

Encore un rat des champs....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/09/2025 à 12:20

Cet écolo-racaillou n'aurait pas été loin de toute façon, ça doit avoir une autonomie très limitée.

Signaler Répondre
avatar
Jay le 27/09/2025 à 11:46

Vu l’engin ce n’est pas un motard mais une racaille qui conduit un deux roues volé .

Signaler Répondre
avatar
vu de loin...on dirait une moto ... le 27/09/2025 à 11:19

electrique?...il est alors ,pourtant ,ecolo-compatible....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.