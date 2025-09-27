Refus d’obtempérer près de Lyon : le motard s’enfuit en abandonnant son deux-roues

Alors qu’ils effectuaient un contrôle routier, les militaires ont fait signe au conducteur d’un deux-roues électrique de s’arrêter. L’individu a choisi de forcer le passage.

“Lorsque les gendarmes font signe au conducteur de s'arrêter, celui-ci prend la fuite. La patrouille se lance à la poursuite de l'individu”, indique la gendarmerie du Rhône. Rapidement, la situation a pris une autre tournure : “Peu de temps après, le conducteur abandonne son véhicule et prend la fuite à pied.”

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour tenter d’identifier et de retrouver le conducteur.