Près de Lyon : il croit semer les gendarmes dans un champ… la suite est lourde de conséquences

À Morancé samedi 6 septembre, un conducteur de motocross a refusé de s’arrêter face aux motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly, dans le Rhône.

Selon la gendarmerie, la fuite a été particulièrement dangereuse, le conducteur ayant "frôlé les gendarmes" au moment de l’interception. Pensant leur échapper avec sa motocross, l’individu s’est engagé dans un champ. Mauvais choix : il y afinalement été interpellé.

Le bilan est lourd : le conducteur était positif au cannabis, son permis était déjà suspendu par la justice et sa moto n’était pas assurée.

Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Une perquisition menée à son domicile a par ailleurs permis de découvrir plus de quarante grammes de produit stupéfiant (essentiellement du cannabis sous plusieurs formes).

La moto a été placée en fourrière et l’individu a été placé en garde à vue, avant d’être présenté au procureur de Villefranche-sur-Saône pour une comparution immédiate. Le tribunal l'a condamné à 11 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

Les gendarmes rappellent que "ce comportement irresponsable met en danger la vie des usagers de la route comme celle des forces de l’ordre."