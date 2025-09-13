Faits Divers

Près de Lyon : il croit semer les gendarmes dans un champ… la suite est lourde de conséquences

Près de Lyon : il croit semer les gendarmes dans un champ… la suite est lourde de conséquences
DR : Gendarmerie du Rhône

La scène aurait pu virer au drame.

À Morancé samedi 6 septembre, un conducteur de motocross a refusé de s’arrêter face aux motocyclistes de la brigade motorisée de Dardilly, dans le Rhône.

Selon la gendarmerie, la fuite a été particulièrement dangereuse, le conducteur ayant "frôlé les gendarmes" au moment de l’interception. Pensant leur échapper avec sa motocross, l’individu s’est engagé dans un champ. Mauvais choix : il y afinalement été interpellé.

Le bilan est lourd : le conducteur était positif au cannabis, son permis était déjà suspendu par la justice et sa moto n’était pas assurée.

Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Une perquisition menée à son domicile a par ailleurs permis de découvrir plus de quarante grammes de produit stupéfiant (essentiellement du cannabis sous plusieurs formes).

La moto a été placée en fourrière et l’individu a été placé en garde à vue, avant d’être présenté au procureur de Villefranche-sur-Saône pour une comparution immédiate. Le tribunal l'a condamné à 11 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

Les gendarmes rappellent  que "ce comportement irresponsable met en danger la vie des usagers de la route comme celle des forces de l’ordre."

Tags :

motocross

refus d'obtempérer

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 13/09/2025 à 12:12
Kayeras ! a écrit le 13/09/2025 à 11h13

Dans les Mont du Lyonais, même les dimanches , il était habituel de voir des motos-crosseux dévaler les chemnis forestiers au détriment des promeneurs. Des kayeras de campagne ! La gendarmerie y a-t-elle fait le ménage ?

Dans ce cas ce n'était pas un moto-crosseu mais un moto-crotte (il n'y a que des m... qui monte dessus).

Signaler Répondre
avatar
Motopinard? le 13/09/2025 à 12:07

Motocross entre les les vignes?

Signaler Répondre
avatar
Kayeras ! le 13/09/2025 à 11:13

Dans les Mont du Lyonais, même les dimanches , il était habituel de voir des motos-crosseux dévaler les chemnis forestiers au détriment des promeneurs. Des kayeras de campagne ! La gendarmerie y a-t-elle fait le ménage ?

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 13/09/2025 à 11:11

Et au niveau argent ?
il n’a pas d’amende ????
Frais de déplacement des forces de l’ordre + frais de justice ?
qui paie ?

Signaler Répondre
avatar
P320? le 13/09/2025 à 11:11

Tout comme leurs SIG SAUER P320?

Signaler Répondre
avatar
Enfin le 13/09/2025 à 11:05

De la prison ferme pour ces délinquants qui empoisonnent la vie de tous et qui decribilisent l'autorité. Bravo à nos forces de l'ordre.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.