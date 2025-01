Refus d’obtempérer à  Villefranche-Sur-Saône : un évadé du CRA conduisait sans permis et sous stupéfiants

Dans la nuit du 11 au 12 janvier, vers 21 h 20, un automobiliste a refusé d’obtempérer aux forces de l’ordre après une infraction au code de la route, au niveau du rond-point des Chantiers.

L’individu a pris la fuite, mais son parcours s’est achevé dans une impasse. Tentant de s’échapper à pied, il a été rattrapé une dizaine de minutes plus tard et placé en garde à vue.

L’homme, âgé d’une trentaine d’années et de nationalité algérienne, conduisait sans permis et sous l’influence de stupéfiants, notamment de la cocaïne. Les vérifications ont également révélé qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français et s’était évadé récemment du centre de rétention administrative (CRA) de Lyon Saint-Exupéry, où il attendait son expulsion, précise Le Progrès.

Après sa garde à vue, il a été reconduit au CRA.