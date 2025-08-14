Face à l'état "déplorable" des fontaines de Lyon, Pierre Oliver promet un grand plan d'entretien pour 2026

Cela ne concerne pas que les consignes données aux équipes d'entretien de la Métropole de Lyon ou le manque d'arrosage de leurs propres plantations, les fontaines et bassins n'ont pas été les priorités de Grégory Doucet durant ce mandat.

Car outre la fontaine Bartholdi qui avait été rénovée à la fin du mandat précédent de Gérard Collomb, rares sont les efforts financiers à avoir été mis sur la table.

Et cet été, le dernier du mandat de l'exécutif écologiste, le constat est là : la plupart des bassins sont vides.

Une brèche dans laquelle s'est engouffrée Pierre Oliver. Le maire LR du 2e arrondissement, toujours officiellement candidat aux municipales 2026 mais dont le ralliement à Jean-Michel Aulas pourrait s'officialiser à la rentrée, promet un grand plan d'entretien des bassins de la ville en cas de victoire l'an prochain.

Posant devant les bassins de la place Carnot ou des Célestins, "à l'abandon depuis de nombreuses années", il regrette que la Ville de Lyon passe à côté d'installations qui "permettent de rafraîchir les coeurs de ville".

S'il n'a pas encore listé les bassins à entretenir, ni les coûts que cela réclamerait, Pierre Oliver entend "les rendre plus agréables" et "redonner cette belle âme" à Lyon. Il promet aussi la création de nouveaux bassins dans la capitale des Gaules.

Ses opposants lui reprocheraient de n'être que dans la critique, le patron de la droite lyonnaise montre enfin le bout d'une idée concrète. Avant une partie de programme en septembre ?