Face à l'état "déplorable" des fontaines de Lyon, Pierre Oliver promet un grand plan d'entretien pour 2026

Cela ne concerne pas que les consignes données aux équipes d'entretien de la Métropole de Lyon ou le manque d'arrosage de leurs propres plantations, les fontaines et bassins n'ont pas été les priorités de Grégory Doucet durant ce mandat.
Car outre la fontaine Bartholdi qui avait été rénovée à la fin du mandat précédent de Gérard Collomb, rares sont les efforts financiers à avoir été mis sur la table.
Et cet été, le dernier du mandat de l'exécutif écologiste, le constat est là : la plupart des bassins sont vides.
Une brèche dans laquelle s'est engouffrée Pierre Oliver. Le maire LR du 2e arrondissement, toujours officiellement candidat aux municipales 2026 mais dont le ralliement à Jean-Michel Aulas pourrait s'officialiser à la rentrée, promet un grand plan d'entretien des bassins de la ville en cas de victoire l'an prochain.
Posant devant les bassins de la place Carnot ou des Célestins, "à l'abandon depuis de nombreuses années", il regrette que la Ville de Lyon passe à côté d'installations qui "permettent de rafraîchir les coeurs de ville".
S'il n'a pas encore listé les bassins à entretenir, ni les coûts que cela réclamerait, Pierre Oliver entend "les rendre plus agréables" et "redonner cette belle âme" à Lyon. Il promet aussi la création de nouveaux bassins dans la capitale des Gaules.
Ses opposants lui reprocheraient de n'être que dans la critique, le patron de la droite lyonnaise montre enfin le bout d'une idée concrète. Avant une partie de programme en septembre ?
Triste spectacle place des Célestins… pic.twitter.com/8sRkdkeTJR— Pierre OLIVER (@poliver69) August 13, 2025
alors lui au moins il fait rire. Pas comme les sinistres Zécolos.Signaler Répondre
Est-ce qu'il propose un plan de nettoyage des affiches sauvage de sa tête ?Signaler Répondre
Il ressemble beaucoup au maire de Lyon 2 🤓Signaler Répondre
Elles sont comment les fontaines dans son arrondissement ? Vides aussi n'est-ce pas ? Mais que fait le maire de Lyon 2 ?
oui ou non ces fontaines sont sans eau en pleine canicule ? pourquoi reprocher à l’opposition municipale d’en parler ? ce n’est pas parce que la realité vous gêne que c’est faux.Signaler Répondre
C’ est une proposition simple, évidente et utile. Tant mieux si elle tombe bien dans ces jours trop chauds. Faut vraiment être aigri et de mauvaise foi pour y trouver à redire.Signaler Répondre
… injurier, vous savez faire quoi ? c’est sûr que vous avez sans doute pas grand chose à faire en ce moment dans votre petit coin de bureau au cabinet de l’hôtel de villeSignaler Répondre
Et allez, c’est reparti avec Oliver et les droitardés.Signaler Répondre
Après la prise de température de la Place Bellecour avec un thermomètre inadapté, entraînant malgré tout l’adhésion sans réserve des droitardés, on a eu la hauteur de bancs de la rue de la Ré, puis leur supposée température trop élevée, puis leur emplacement qui gênerait les secours (stupidté infirmée par les secours eux-mêmes), voilà maintenant les fontaines.
Et nos droitardés courent derrière les âneries de ce triste sire. Affligeant !!!
Lyon est une poubelle ! Tous les panneaux, lampadaires sont recouvert d'étiquettes collés. Aucun nettoyage n'est jamais fait. C'est rare et surtout pas assez régulier. La sale attire la sale. Les ponts sont tous tagués, sans parler du reste.Signaler Répondre
Allez jeter un coup d'œil sur le nombre de tags de la passerelle Abbé Coutuier dans le Vieux Lyon, patrimoine pourtant classé. Des dizaines de demandes de nettoyage sur Toogedo, jamais rien n'est fait.
N'oubliez pas aussi que les quais de Saône sont enfins nettoyés après plusieurs années d'abandon sous prétexte que la mairie n'avait pas d'accord avec la métrepople.
Cette ville est une honte.
Même Paris est bien mieux entretenue : les lampadaires sont nettoyés, les tags retirés, les affichages sauvages enlevés, les espaces verts entretenus. Il y a même des massifs de fleurs. À Lyon les seuls fleurs que l'ont apperçoit sont au Parc de la Tête d'Or. Assez coccase pour une ville qui devient plus verte.
Sans oublier que dans le moindre parc lyonnais un SDF ou un migrant y vit. Mais encore ce point là, la mairie ne peut pas y faire grand chose.
C'est une constatation que les militants écolos ne se soucient pas du patrimoine lyonnais et notamment les fontaines qui sont dans un état déplorable, s'il y avait que les fontaines.....Signaler Répondre
c'est bon pour soigner les aigreursSignaler Répondre
Bon, c’est une annonce démagogique, opportuniste en pleine canicule et tout ça ne fait pas un programme. Néanmoins, ce serait une bonne chose. Quant au mandat de Doucet et Bernard, qu’en restera-t-il objectivement ? Des pistes cyclables, des bouts de rues "piétonnes" quasi réservées aux trottinettes-vélos et le métro dysfonctionnel. Qui veut rempiler pour 5 ans sous la gouvernance des amateurs monomaniaques de l’association La Ville à Vélo ?Signaler Répondre
l idiot utile des escrolos autrement dit Mr Oliver qui ne sait plus trop quoi faire pour se faire remarquer vient d avoir une idée des plus prioritaires parmi toutes autre à savoir les fontaines de LyonSignaler Répondre
génial on attend la prochaine style nichoirs à hirondelles ….
entre Aulas et les verts mon choix est déjà fait .Même si il ́est pas ma tasse de thé il sera mons débile. Quand a Oliver il ne sait pas quoi dire pour exister. De toute façon son parti lui dira de se rallier a Aulas moyennant un poste .la politique n'est pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstancesSignaler Répondre
Il fut un temps ou toutes les fontaines ont été enlevées ( certains venaient y laver leur voiture ) et aujourd'hui on veut en remettre de partout ?Signaler Répondre
Pas trop le choix s'il veut continuer d'exister. Alors si on résume, macronistes, anciens socialistes, républicains se retrouvent derrière Aulas. Sacré tambouille cette histoire, le gâteau ne va pas être facile à partager !Signaler Répondre
😂😂😂 quel clown….Signaler Répondre
Rénover des fontaines cela ne supprime pas de places de stationnement ni ne perturbe tellement le trafic : donc les militants écolos qui servent d'élus ne sont pas intéressés...de plus l'entretien du patrimoine lyonnais n'est pas une priorité pour ces militants, ce sont leurs dogmes à imposer leur truc depuis 5 ans.Signaler Répondre
abasourdi par le retentissement de cette 'nouvelle'.Signaler Répondre
Quel programme '''.IL aurait pu proposer d enlever tous les tags ,ça changerait vraiment la ville .Signaler Répondre