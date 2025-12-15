Faits Divers

Lyon : un homme à trottinette mortellement percuté par une camionnette, le chauffeur positif au cannabis

Terrible drame dans la nuit de dimanche à lundi dans le 8e arrondissement.

Les faits se sont déroulés un peu avant 1 heure du matin sur l’avenue Paul-Santy dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme âgé de 29 ans a été violemment percuté par une camionnette de livraison, au croisement de la rue Hugues-Guérin. Cette dernière venait d’entrer en collision avec une voiture après avoir grillé un feu rouge. 

Selon Actu.fr, la victime serait décédée sur place malgré l’intervention rapide des secours. Le chauffeur de la camionnette à l’origine du drame a lui été blessé et conduit à l’hôpital où il a été placé en garde à vue. L’individu a été contrôlé positif au cannabis. Les investigations se poursuivent.

14 commentaires
Un drame malheureusement prévisible le 15/12/2025 à 13:21

Je n'étais pas témoin mais :
- la majorité de pilotes de trottinettes ne respectent rien , surtout les feux rouges
- les camionnettes de livraison à 1 heure du matin ? ; idem avec le code de la route
- le cannabis ; les 2 catégories sont souvent idem
- les vêtements noir de nuit
et jamais de controle policier; tous les ingrédients sont réunis, pour un drame
Même le Maire de Lyon ne respectent pas les feux avec sont vélo

alec69 le 15/12/2025 à 13:08
Relisez l'article a écrit le 15/12/2025 à 12h37

Ici, c'est le conducteur de la camionnette qui a grillé le feu, en plus d'être positif au cannabis : n'inversez pas les responsabilités !

Ce n'est pas le conducteur de la camionnette qui a grillé le feu rouge mais la tolérance de la justice et du gouvernement vis à vis d'une partie de la population. Dans certains quartiers les feux n'ont aucune utilité car ceux qui les respectent s'arrêtent même au vert. Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse s'instaurer la jungle.

vieuxCastor le 15/12/2025 à 12:52
Chris696969 a écrit le 15/12/2025 à 11h54

Par contre lui il ne tue pas... Les personnes qui le consomment et celles qui en font le trafic non plus...

Ni plus ni moins que le tabac ou l'alcool. Allez, next.

Ex Précisions le 15/12/2025 à 12:42

Pas de motocross volée dans sa camionnette ?
On voit le genre de type, et les pastèques vont encore gueuler sur les bagnolards...
J'espère qu'il va prendre cher mais je n'y crois pas trop.

Les déliles qui s'expriment le 15/12/2025 à 12:38
Jeanlaville a écrit le 15/12/2025 à 12h13

Passé votre permis b aux mieux de roulée en trotinette la trotinette tue c'est quand que vous allée comprendre....

Passe d'abord des cours élémentaires d'orthographe et tu t'exprimeras après (peut-être)

Relisez l'article le 15/12/2025 à 12:37
L’esperance de vie en trottinette diminue a écrit le 15/12/2025 à 12h08

Tous les jours des trottinettes grillent les feux rouges et prennent des risques mortels.

Ici, c'est le conducteur de la camionnette qui a grillé le feu, en plus d'être positif au cannabis : n'inversez pas les responsabilités !

Jeanlaville le 15/12/2025 à 12:13

Passé votre permis b aux mieux de roulée en trotinette la trotinette tue c'est quand que vous allée comprendre....

L’esperance de vie en trottinette diminue le 15/12/2025 à 12:08

Tous les jours des trottinettes grillent les feux rouges et prennent des risques mortels.

Inéluctable le 15/12/2025 à 12:00

Il y a des combos dont l issue est inéluctable :

Cannabis.
Trottinette .
Camionnette de livraison .
1h du matin ( c est un peu tôt pour faire des livraisons).
Feu rouge grillé.
8eme arrondissement.

Les chances de s'en sortir sont tres faibles dans ces conditions apaisées .

Gre le 15/12/2025 à 11:55
Chris696969 a écrit le 15/12/2025 à 11h34

"L’individu a été contrôlé positif au cannabis."

Encore un tout malade qui conduit positif au cannabis...

La voiture tue. Le cannabis n'aide pas c'est sûr

Chris696969 le 15/12/2025 à 11:54
Fernando a écrit le 15/12/2025 à 11h47

Terrible ! Un innocent tue …
le canabis rend les gens zombie et irresponsable

Par contre lui il ne tue pas... Les personnes qui le consomment et celles qui en font le trafic non plus...

Fernando le 15/12/2025 à 11:47

Terrible ! Un innocent tue …
le canabis rend les gens zombie et irresponsable

Duke69 le 15/12/2025 à 11:38

Un jeune lyonnais de plus qui est parti rejoindre les Warren et Iris au paradis.

Chris696969 le 15/12/2025 à 11:34

"L’individu a été contrôlé positif au cannabis."

Encore un tout malade qui conduit positif au cannabis...

Aurélien Taschié le 15/12/2025 à 11:10

La camionnette tue partout

