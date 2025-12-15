Lyon : un homme à trottinette mortellement percuté par une camionnette, le chauffeur positif au cannabis

Les faits se sont déroulés un peu avant 1 heure du matin sur l’avenue Paul-Santy dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme âgé de 29 ans a été violemment percuté par une camionnette de livraison, au croisement de la rue Hugues-Guérin. Cette dernière venait d’entrer en collision avec une voiture après avoir grillé un feu rouge.
Selon Actu.fr, la victime serait décédée sur place malgré l’intervention rapide des secours. Le chauffeur de la camionnette à l’origine du drame a lui été blessé et conduit à l’hôpital où il a été placé en garde à vue. L’individu a été contrôlé positif au cannabis. Les investigations se poursuivent.
Je n'étais pas témoin mais :Signaler Répondre
- la majorité de pilotes de trottinettes ne respectent rien , surtout les feux rouges
- les camionnettes de livraison à 1 heure du matin ? ; idem avec le code de la route
- le cannabis ; les 2 catégories sont souvent idem
- les vêtements noir de nuit
et jamais de controle policier; tous les ingrédients sont réunis, pour un drame
Même le Maire de Lyon ne respectent pas les feux avec sont vélo
Ce n'est pas le conducteur de la camionnette qui a grillé le feu rouge mais la tolérance de la justice et du gouvernement vis à vis d'une partie de la population. Dans certains quartiers les feux n'ont aucune utilité car ceux qui les respectent s'arrêtent même au vert. Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse s'instaurer la jungle.Signaler Répondre
Ni plus ni moins que le tabac ou l'alcool. Allez, next.Signaler Répondre
Pas de motocross volée dans sa camionnette ?Signaler Répondre
On voit le genre de type, et les pastèques vont encore gueuler sur les bagnolards...
J'espère qu'il va prendre cher mais je n'y crois pas trop.
Passe d'abord des cours élémentaires d'orthographe et tu t'exprimeras après (peut-être)Signaler Répondre
Ici, c'est le conducteur de la camionnette qui a grillé le feu, en plus d'être positif au cannabis : n'inversez pas les responsabilités !Signaler Répondre
Passé votre permis b aux mieux de roulée en trotinette la trotinette tue c'est quand que vous allée comprendre....Signaler Répondre
Tous les jours des trottinettes grillent les feux rouges et prennent des risques mortels.Signaler Répondre
Il y a des combos dont l issue est inéluctable :Signaler Répondre
Cannabis.
Trottinette .
Camionnette de livraison .
1h du matin ( c est un peu tôt pour faire des livraisons).
Feu rouge grillé.
8eme arrondissement.
Les chances de s'en sortir sont tres faibles dans ces conditions apaisées .
La voiture tue. Le cannabis n'aide pas c'est sûrSignaler Répondre
Par contre lui il ne tue pas... Les personnes qui le consomment et celles qui en font le trafic non plus...Signaler Répondre
Terrible ! Un innocent tue …Signaler Répondre
le canabis rend les gens zombie et irresponsable
Un jeune lyonnais de plus qui est parti rejoindre les Warren et Iris au paradis.Signaler Répondre
"L’individu a été contrôlé positif au cannabis."Signaler Répondre
Encore un tout malade qui conduit positif au cannabis...
La camionnette tue partoutSignaler Répondre