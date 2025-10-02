Faits Divers

Lyon : un homme grièvement blessé après une chute sur les voies du métro, la ligne D interrompue

Un grave "accident voyageur" a eu lieu ce jeudi 2 octobre en début d’après-midi sur la ligne D du métro lyonnais.

Vers 14h20, un homme d’une quarantaine d’années est tombé sur les voies dans la station Bellecour. Pris en charge par les secours, il a été évacué en urgence absolue. Une deuxième personne, une femme en état de choc, a également été prise en charge.

L’intervention a mobilisé 30 pompiers et 12 engins sur place, selon les services de secours.

Les TCL précisent que "la ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Grange Blanche". Entre Gare de Vaise et Monplaisir Lumière, le trafic est interrompu et des bus relais desservent les stations de Gare de Vaise à Quai Tilsitt.

La reprise de la circulation est estimée à 16h.

Ex Précisions le 02/10/2025 à 15:57

Avec tout le pognon mis dans les pistes cyclables, du moins celles qui ne sont jamais utilisées donc beaucoup, on aurait pu fermer tous les accès aux voies avec des portes automatiques sur toutes les lignes de métro, et je suis sûr qu'il en resterait pour faire une 2ème ombrière ;-)
N'est-ce pas le BB ?

