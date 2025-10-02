Lyon : un homme grièvement blessé après une chute sur les voies du métro, la ligne D interrompue

Vers 14h20, un homme d’une quarantaine d’années est tombé sur les voies dans la station Bellecour. Pris en charge par les secours, il a été évacué en urgence absolue. Une deuxième personne, une femme en état de choc, a également été prise en charge.
L’intervention a mobilisé 30 pompiers et 12 engins sur place, selon les services de secours.
Les TCL précisent que "la ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Grange Blanche". Entre Gare de Vaise et Monplaisir Lumière, le trafic est interrompu et des bus relais desservent les stations de Gare de Vaise à Quai Tilsitt.
La reprise de la circulation est estimée à 16h.
