Lyon : un homme grièvement blessé après une chute sur les voies du métro, la ligne D interrompue

Vers 14h20, un homme d’une quarantaine d’années est tombé sur les voies dans la station Bellecour. Pris en charge par les secours, il a été évacué en urgence absolue. Une deuxième personne, une femme en état de choc, a également été prise en charge.

L’intervention a mobilisé 30 pompiers et 12 engins sur place, selon les services de secours.

Les TCL précisent que "la ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Grange Blanche". Entre Gare de Vaise et Monplaisir Lumière, le trafic est interrompu et des bus relais desservent les stations de Gare de Vaise à Quai Tilsitt.

La reprise de la circulation est estimée à 16h.