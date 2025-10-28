Lyon : la circulation du métro D reprend (MàJ)

Mise à jour 6h38 : la circulation reprend progressivement sur la ligne D.
Ce mardi matin, la ligne D circule uniquement entre les stations Vieux Lyon Cathédrale St-Jean et Gare de Vaise-Gérard Collomb. Les arrêts de Bellecour à Gare de Vénissieux ne sont plus desservis. En cause selon les TCL : un défaut du système électrique qui empêche la ligne de fonctionner normalement.
Des bus relais ont été mis en place afin de faire face à ces difficultés. La reprise de la circulation est estimée à 7h.
Tou va bien aux TCL :pannes récurrentes,bus supprimés,chaufeurs qui ne semblent pas connaitre le code de la route ,et tout le reste ,géré par des incapables dont le maitre est bernanrd l'escrologisteSignaler Répondre
oh quelle surprise !Signaler Répondre