Lyon : la circulation du métro D reprend (MàJ)

Mise à jour 6h38 : la circulation reprend progressivement sur la ligne D.

Ce mardi matin, la ligne D circule uniquement entre les stations Vieux Lyon Cathédrale St-Jean et Gare de Vaise-Gérard Collomb. Les arrêts de Bellecour à Gare de Vénissieux ne sont plus desservis. En cause selon les TCL : un défaut du système électrique qui empêche la ligne de fonctionner normalement.

Des bus relais ont été mis en place afin de faire face à ces difficultés. La reprise de la circulation est estimée à 7h.