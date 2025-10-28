Transports

Lyon : la circulation du métro D reprend (MàJ)

Photo d'illustration - LyonMag

La matinée commence mal pour les utilisateurs du métro.

Mise à jour 6h38 : la circulation reprend progressivement sur la ligne D.

Ce mardi matin, la ligne D circule uniquement entre les stations Vieux Lyon Cathédrale St-Jean et Gare de Vaise-Gérard Collomb. Les arrêts de Bellecour à Gare de Vénissieux ne sont plus desservis. En cause selon les TCL : un défaut du système électrique qui empêche la ligne de fonctionner normalement.

Des bus relais ont été mis en place afin de faire face à ces difficultés. La reprise de la circulation est estimée à 7h.

kool le 28/10/2025 à 07:47

Tou va bien aux TCL :pannes récurrentes,bus supprimés,chaufeurs qui ne semblent pas connaitre le code de la route ,et tout le reste ,géré par des incapables dont le maitre est bernanrd l'escrologiste

ferdinand le 28/10/2025 à 06:32

oh quelle surprise !

