Alstom : un contrat à plus de 300 millions d’euros pour moderniser la ligne D du métro de Lyon

Les métros de la ligne D ressembleront à ceux de la ligne B. Sytral mobilités a demandé à Alstom de lui fournir de nouvelles rames, un nouveau pilote automatique et une modernisation globale pour sa ligne de métro la plus fréquentée. Et c’est à travers un contrat à plus de 300 millions d’euros que le gestionnaire des transports en commun de Lyon a passé commande.

L’histoire de la ligne D du métro remonte à quelques années. Inaugurée en 1991, elle était la première ligne automatique à grand gabarit du monde. Alors qu’elle transporte quotidiennement 300 000 voyageurs, elle avait déjà subi une phase de rénovation en 2018 lui permettant d’assurer un fonctionnement optimal en dépit de l’affluence. C’est donc sept ans plus tard que Sytral mobilités souhaite investir de nouveau dans cette ligne. L’objectif est d’augmenter "significativement l’offre".

Pour cela Alstom devra fournir d’abord 26 nouvelles rames de métro automatique, baptisées MPL25, identiques à celles en service sur la ligne B, pour 145 millions. Des rames de deux voitures permettant la "circulation en unités multiples" jusqu’à quatre voitures.

Mais la commande ne s’arrête pas ici. Un autre gros chantier de la commande passée à Alstom consiste à développer "le pilotage automatique sans conducteur et sur une ligne sans portes palières" pour un montant de 158 millions d’euros.