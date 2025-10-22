Eurostar commande 30 nouveaux trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d’euros, Villeurbanne concernée

Ce contrat, d’un montant proche de 1,4 milliard d’euros, comprend également une option pour 20 rames supplémentaires destinées à être exploitées sous la bannière Eurosta. Les premières livraisons sont prévues pour 2031.

Cette commande s’inscrit dans la continuité du contrat-cadre entre la SNCF et Alstom, qui porte déjà sur 115 trains Avelia, dont 15 sont destinés à une exploitation internationale.

Le programme mobilisera 10 sites français, dont Villeurbanne dans la métropole de Lyon, chargé du développement du système informatique de contrôle-commande et du système d’information voyageurs. Les sites de Belfort, La Rochelle, Ornans, Le Creusot, Tarbes, Toulouse, Petit-Quevilly, Saint-Ouen et Valenciennes participent également au projet.

Ces nouveaux trains quadri-tension pourront circuler dans cinq pays européens — la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni — et emprunteront le tunnel sous la Manche jusqu’à la gare londonienne de Saint-Pancras International. Ce sera la première fois qu’un train à grande vitesse à deux niveaux franchira cette infrastructure.

Fruit d’un partenariat entre SNCF Voyageurs et Alstom, l’Avelia Horizon incarne la nouvelle génération des trains à grande vitesse français. Capable d’atteindre 320 km/h, il offrira une capacité d’accueil d’environ 1000 passagers et une consommation énergétique réduite de 20 % par rapport à la génération précédente.

"En choisissant Avelia Horizon, Eurostar affirme sa volonté de conjuguer performance technologique, efficacité énergétique et confort passager", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d’Alstom dans un communiqué.

Alstom prévoit par ailleurs un investissement de 150 millions d’euros pour renforcer ses capacités de production sur le territoire français.