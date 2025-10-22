Economie

Eurostar commande 30 nouveaux trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d’euros, Villeurbanne concernée

Eurostar commande 30 nouveaux trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d’euros, Villeurbanne concernée
Eurostar commande 30 nouveaux trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d’euros, Villeurbanne concernée - DR

Le groupe Alstom a annoncé ce mercredi la commande de 30 trains à très grande vitesse Avelia Horizon par SNCF Voyageurs.

Ce contrat, d’un montant proche de 1,4 milliard d’euros, comprend également une option pour 20 rames supplémentaires destinées à être exploitées sous la bannière Eurosta. Les premières livraisons sont prévues pour 2031.

Cette commande s’inscrit dans la continuité du contrat-cadre entre la SNCF et Alstom, qui porte déjà sur 115 trains Avelia, dont 15 sont destinés à une exploitation internationale.

Le programme mobilisera 10 sites français, dont Villeurbanne dans la métropole de Lyon, chargé du développement du système informatique de contrôle-commande et du système d’information voyageurs. Les sites de Belfort, La Rochelle, Ornans, Le Creusot, Tarbes, Toulouse, Petit-Quevilly, Saint-Ouen et Valenciennes participent également au projet.

Ces nouveaux trains quadri-tension pourront circuler dans cinq pays européens — la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni — et emprunteront le tunnel sous la Manche jusqu’à la gare londonienne de Saint-Pancras International. Ce sera la première fois qu’un train à grande vitesse à deux niveaux franchira cette infrastructure.

Fruit d’un partenariat entre SNCF Voyageurs et Alstom, l’Avelia Horizon incarne la nouvelle génération des trains à grande vitesse français. Capable d’atteindre 320 km/h, il offrira une capacité d’accueil d’environ 1000 passagers et une consommation énergétique réduite de 20 % par rapport à la génération précédente.

"En choisissant Avelia Horizon, Eurostar affirme sa volonté de conjuguer performance technologique, efficacité énergétique et confort passager", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, directeur général d’Alstom dans un communiqué.

Alstom prévoit par ailleurs un investissement de 150 millions d’euros pour renforcer ses capacités de production sur le territoire français.

Tags :

villeurbanne

eurostar

alstom

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
tu parles le 22/10/2025 à 15:03

A Villeurbanne la moitié du site a été écroulé !

Signaler Répondre
avatar
Oui mais .. le 22/10/2025 à 14:12
Ex Précisions a écrit le 22/10/2025 à 13h24

Bonne nouvelle, une entreprise française qui a des trains/trams/métros de partout à travers le monde.
Étonnant que Mr macron ne se soit pas auto félicité de ce contrat comme il le fait d'habitude sans rien avoir fait.

Macron il s'en fout pas mal des trains , il ne voyage qu'en Falcon de la République ..
Et puis il n'a pas le temps , il faut qu'il s'occupe de son copain qui est en villégiature à La Santé .. 😂

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/10/2025 à 13:24

Bonne nouvelle, une entreprise française qui a des trains/trams/métros de partout à travers le monde.
Étonnant que Mr macron ne se soit pas auto félicité de ce contrat comme il le fait d'habitude sans rien avoir fait.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.