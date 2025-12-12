Municipales 2026 à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael dévoile ses priorités, la sécurité au premier plan

L'édile socialiste veut "poursuivre la dynamique engagée depuis cinq ans" et porter l’ambition de "faire de Villeurbanne une ville qui prend soin de chacune et de chacun", où "chaque génération trouve sa place".

Autour de lui, l’ensemble des composantes de la majorité municipale actuelle et des forces de la gauche rassemblée ont réaffirmé leur soutien, hormis LFI qui fera cavalier seul. Le Parti socialiste, Les Écologistes, le Parti communiste français, Génération·s, L’Après, Debout!, Place Publique se retrouvent derrière cette candidature commune.

Sécurité, propreté et pouvoir d’achat parmi les priorités

Le programme de Cédric Van Styvendael annoncé pour la période 2026-2032 s’appuiera sur les contributions de plus de 300 habitants. La tranquillité publique y est présentée comme "la première priorité", avec l’objectif de porter la police municipale de 75 à 100 agents, la création d’un nouvel hôtel de police municipale et un programme d’urgence de prévention contre le narcotrafic à destination des jeunes, avec le soutien de l’État.

Un plan d’action pour la propreté est également annoncé, en lien avec la Métropole de Lyon, incluant des moyens renforcés, des délais d’intervention définis et un baromètre public de la propreté. La brigade municipale du cadre de vie serait renforcée à 24 agents, appuyés par la vidéoverbalisation.

Sur le pouvoir d’achat, le projet de l'édile villeurbannais met en avant davantage de logements sociaux et abordables, la gratuité des fournitures scolaires, ainsi que celle de la cantine et de certains services municipaux pour les ménages les plus modestes, notamment les familles monoparentales.

Il annonce un plan fraîcheur dans toutes les écoles, la création ou l’aménagement de trois grands parcs urbains à proximité du centre-ville, à Grandclément et à Saint-Jean.

Des priorités spécifiques sont également annoncées pour les 0-3 ans, avec un accent mis sur la parentalité et la réduction des inégalités scolaires, ainsi que pour les seniors, afin de faciliter leur autonomie, leur mobilité et de lutter contre l’isolement.

La campagne s’ouvrira officiellement avec l’inauguration du local de campagne ce samedi au 41 rue Paul Verlaine, suivie d’un grand meeting de la gauche rassemblée prévu le 15 janvier prochain.