Meeting du RN à Villeurbanne sous haute surveillance policière : "L'extrême-gauche est un cancer pour notre démocratie"

Ce dimanche après-midi, les abords villeurbannais du parc de la Tête d'Or étaient placés sous haute surveillance policière.

Car les Terrasses du Parc accueillaient le meeting de lancement de la campagne des élections métropolitaines pour la candidate RN Tiffany Joncour.

La députée avait réuni autour d'elle son homologue parlementaire Julien Odoul, ainsi que les 13 candidats qui tenteront avec elle de ravir la Métropole de Lyon aux écologistes, ou a minima constituer un groupe au conseil - ce qu'Andrea Kotarac avait échoué à faire en 2020.

Le dispositif de forces de l'ordre était déployé face à la menace d'une manifestation de l'extrême-gauche. Environ 200 personnes se sont en effet réunies aux Charpennes pour dénoncer la tenue de ce meeting. Parmi eux quelques personnalités comme les candidats LFI aux municipales Mathieu Garabedian (Villeurbanne) et Albert Lévy (Lyon 3e) ou encore le porte-parole de la Jeune Garde Zine-Eddine Messaoudi.

"C’est inquiétant pour notre démocratie, un lancement de campagne n’a rien d’exceptionnel, on devrait être dans un moment de débat démocratique", regrette Tiffany Joncour qui s'exprimait lors d'une conférence de presse avant son meeting.

Jusqu’où ira cette violence ?", s'inquiète celle qui "attend des réactions. La préfecture a réagi pour les messages anti-police projetés samedi lors de la Fête des Lumières, mais rien sur les messages anti-RN. Comme si c’était normal. Au meeting, y a des curieux, des militants, ces gens-là ne devraient pas être inquiétés".

Julien Odoul à ses côtés estimait que "l'extrême-gauche est un cancer pour notre démocratie et constitue une menace sérieuse pour tous les démocrates et tous ceux qui ne correspondent pas à leur idéologie de la violence. Le dispositif de sécurité déployé pour ce meeting, c’est choquant. Ça devrait révolter tout le monde".

"On veut redonner la voix aux communes"

Concernant les élections métropolitaines, Tiffany Joncour s'appuiera sur des candidats qui, pour certains, le seront aussi aux élections municipales. C'est le cas évidemment d'Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN à Lyon et qui est investi dans la circonscription métropolitaine Lyon Sud-Est, mais aussi de Gérald Canon (Villeurbanne), Marco Charavia (Corbas et Portes du Sud) ou encore Tim Bouzon (Décines et Rhône Amont).

"On veut redonner la voix aux communes", promet la députée de la 13e circonscription du Rhône, qui fera campagne sur trois thèmes principaux : mobilités, sécurité et développement économique/pouvoir d'achat.

"Il faut tourner la page de la gauche et de l’extrême gauche dans toutes les municipalités qu’elles dirigent avec des résultats calamiteux et dévastateurs. Ce fut un laboratoire du pire", renchérit Julien Odoul, qui qualifie le Rassemblement national de seul parti capable de "constituer un rempart à l'islamogauchisme municipal. La droite lyonnaise est relativement discrète sur les manifestations de l’extrême gauche".

Interrogée sur le fait que Jean-Michel Aulas a prévenu que Coeur Lyonnais et Grand Coeur Lyonnais ne ferait aucune alliance avec les extrêmes au premier comme au second tour, Tiffany Joncour a contre-attaqué : "Il dit qu’il ne fera alliance avec nous ? Ça tombe bien parce qu’on ne veut pas s’allier à ce bloc informe, cette mascarade qui va de la droite au socialisme en passant par la macronie. Son camp est fébrile car ils savent qu’ils ne pourront pas faire sans nous, sans notre groupe".

Et demain ? "Les 14 candidats vont aller sur le terrain", promet Tiffany Joncour. "Chaque voix va compter et être utile", concluait Julien Odoul, incitant les Grands Lyonnais à voter pour ce scrutin, grande répétition générale avant la présidentielle 2027 très attendue par le RN.

Tiffany Joncour

métropolitaines 2026

RN

rassemblement national

avatar
le fait politique le 07/12/2025 à 18:24

Ben alors? il est ou homme fort du RN, de l'ouest Lyonnais, à Limonest, Boudot?
Plus homme fort ?
plus RN?
Candidat aux municipales......?
Ben alors?

avatar
Dans tous les cas le 07/12/2025 à 18:20

En aucun cas les extrêmes Gauche, Droite et surtout plus de verts
Reste les personnes de modérées et de bon sens, choisissez

avatar
Kotarac ancien activiste LFI passé chez l'ennemi le 07/12/2025 à 18:20

Ce type est l'exemple même de la médiocrité arriviste

avatar
T'as trop forcé sur la bibine ou tu es tombé dedans étant jeune ? le 07/12/2025 à 18:18
stef69999 a écrit le 07/12/2025 à 17h40

les gauchistes petainistes pro islamistes à éradiquer de la planete

Parce que là il faut vite réagir ou consulter.

avatar
Tous avec Kévin Bardella le 07/12/2025 à 18:17

"Les moustiques de demain se feront appeler Spray a la citronnelle."
Citation authentique de Winston Churchill, lors de la conférence de Jakarta en 1973

avatar
la gueuse le 07/12/2025 à 18:10

"C’est inquiétant pour notre démocratie, un lancement de campagne n’a rien d’exceptionnel, on devrait être dans un moment de débat démocratique"
Venant d'un parti qui veut mettre fin à la démocratie, c'est comique !

avatar
Messaoudi, pas très français ça ... le 07/12/2025 à 18:04

Le RN m'aurait menti ?

avatar
Et... le 07/12/2025 à 18:02
stef69999 a écrit le 07/12/2025 à 17h40

les gauchistes petainistes pro islamistes à éradiquer de la planete

çà chauffe dans ton grenier, fait gaffe les pompiers sont en grève.

avatar
l’histoire se répète le 07/12/2025 à 18:02

39-45 rien de nouveau, le peuple doit résister encore une fois

avatar
stef69999 le 07/12/2025 à 17:40

les gauchistes petainistes pro islamistes à éradiquer de la planete

avatar
Tim le 07/12/2025 à 17:23
Zine-Eddine Messaoudi s’incline devant la plus belle a écrit le 07/12/2025 à 16h51

Avec cette couleur de cheveux, Tiffany Joncour va me faire glisser un bulletin par pur réflexe chromatique !

Fais gaffe Tim l adore...

avatar
C'est moi le 07/12/2025 à 17:08
Non pire a écrit le 07/12/2025 à 16h41

Pire que le Cancer, car les chercheurs font des miracles et l'on peut guérir de certains cancers, de la gauche et de la connerie il n'ya pas de remèdes miracles

De la connerie je suis d'accord, mais beaucoup d'adeptes de l'extrême gauche sont parti à l'extrême droite et vice versa..
Je pense que ca doit faire parti de la connerie d'ailleurs..

avatar
Traveler le 07/12/2025 à 17:02

à dégager les gauchos !!!

avatar
Les clowns de LFI le 07/12/2025 à 16:59

sont morts de trouille quant à la démocratie....................................

avatar
Zine-Eddine Messaoudi s’incline devant la plus belle le 07/12/2025 à 16:51

Avec cette couleur de cheveux, Tiffany Joncour va me faire glisser un bulletin par pur réflexe chromatique !

avatar
Le retour du fascisme le 07/12/2025 à 16:41

De militants et activistes qui veulent empêcher le meeting d'un parti en France : le totalitarisme de ces activistes haineux d'extrême gauche est vraiment le cancer de notre démocratie, ils refusent le débat démocratique, ils ne savent que vociférer leur haine et leur intolérance. Les mêmes qui perturbent la Fête des Lumières.

avatar
Non pire le 07/12/2025 à 16:41

Pire que le Cancer, car les chercheurs font des miracles et l'on peut guérir de certains cancers, de la gauche et de la connerie il n'ya pas de remèdes miracles

avatar
Ex Précisions le 07/12/2025 à 16:34

Par rapport au titre il n'y a qu'à voir les insanités projetées sur la façade du palais Saint-Pierre hier soir...

avatar
Même la racaille s'invite au meeting le 07/12/2025 à 16:33

Quel monde de fous. Vive Aulas.

