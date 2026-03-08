Manifestation féministe à Lyon : près de 10 000 personnes défilent pour le 8-Mars

La participation a été supérieure à celle de l'an dernier. Ce dimanche après-midi, à l'occasion du 8-Mars, 9600 personnes ont défilé à Lyon selon la préfecture.

La manifestation féministe pour la Journée internationale des droits des femmes s'est élancée à 14h30 de la place Jean-Macé pour rejoindre la place Bellecour, avec un premier cortège en non-mixité choisie - comprendre que les hommes n'y étaient pas les bienvenus. Ces manifestantes qui ouvraient la marche ont d'ailleurs préféré scander des slogans anti-fascistes, anti-police ou anti-gouvernement avant de basculer sur des revendications féministes.

Le Collectif des droits des femmes 69 a également pris la parole, mettant notamment l'accent sur la situation des femmes palestiniennes qui "sont confrontées à l'occupation, aux violences et à la privation de leurs droits fondamentaux".

Un important dispositif policier a encadré la manifestation, aucun débordement n'a été à signaler.