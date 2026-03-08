Société

Manifestation féministe à Lyon : près de 10 000 personnes défilent pour le 8-Mars

Manifestation féministe à Lyon : près de 10 000 personnes défilent pour le 8-Mars

Ce dimanche 8 mars, le cortège de la manifestation féministe a fait le plein. Près de 10 000 personnes ont été recensées pour le défilé de la Journée internationale des droits des femmes.

La participation a été supérieure à celle de l'an dernier. Ce dimanche après-midi, à l'occasion du 8-Mars, 9600 personnes ont défilé à Lyon selon la préfecture.

La manifestation féministe pour la Journée internationale des droits des femmes s'est élancée à 14h30 de la place Jean-Macé pour rejoindre la place Bellecour, avec un premier cortège en non-mixité choisie - comprendre que les hommes n'y étaient pas les bienvenus. Ces manifestantes qui ouvraient la marche ont d'ailleurs préféré scander des slogans anti-fascistes, anti-police ou anti-gouvernement avant de basculer sur des revendications féministes.

Le Collectif des droits des femmes 69 a également pris la parole, mettant notamment l'accent sur la situation des femmes palestiniennes qui "sont confrontées à l'occupation, aux violences et à la privation de leurs droits fondamentaux".

Un important dispositif policier a encadré la manifestation, aucun débordement n'a été à signaler.

Tags :

8 mars

journée internationale des droits des femmes

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La décadence le 08/03/2026 à 17:05

"faites nous jouir", super slogan !

Plus nymphos que féministes...

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 08/03/2026 à 16:58

" Le Collectif des droits des femmes 69 a également pris la parole, mettant notamment l'accent sur la situation des femmes palestiniennes qui "sont confrontées à l'occupation, aux violences et à la privation de leurs droits fondamentaux". ".

Quid des femmes iraniennes ?
Elles sont moins rentable électoralement pour la gauche ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.